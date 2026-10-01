Giovedì 1° ottobre partono i Bootcamp di X Factor 2026. Il talent, dunque, prosegue la propria corsa verso l’individuazione dei cantanti protagonisti dei Live.

X Factor 2026 Bootcamp, la programmazione tv

X Factor, show Sky Original prodotto da Fremantle, arriva alla seconda fase delle selezioni. Dopo aver individuato i cantanti nelle Auditions, i quattro giudici del talent, ovvero Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi, sono chiamati a scegliere quali talenti portare avanti nella trasmissione.

La fase dei Bootcamp è formata da un totale di due prime serate, proposte in prima visione su Sky Uno a partire dalle ore 21:25 circa nelle giornate del 1° e dell’8 ottobre. Come avvenuto per le serate precedenti, i Bootcamp sono mandati in onda in chiaro il martedì successivo nel prime time di TV8 e, ventiquattro ore più tardi, su Cielo.

In streaming è possibile seguire il talent su Sky Go e su Now TV.

Il regolamento

La fase dei Bootcamp si svolge presso l’Allianz Cloud ed è condotta da Giorgia. A quest’ultima è affidato il compito di tenere le redini di entrambe le serate, seguendo le esibizioni degli artisti nel dietro le quinte, supportandoli sia prima che dopo le loro performance.

Nei Bootcamp i giudici sono chiamati a lavorare insieme per l’ultima volta nell’edizione. Il regolamento è tanto semplice quanto spietato: i concorrenti che si alternano sul palco per cantare ottengono l’accesso alla fase successiva solamente se riescono a convincere l’unanimità assoluta dei giudici.

Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi, dopo le performance, devono esprimersi solamente con delle carte. Esse sono verdi se l’artista è promosso, rosse se è bocciato. Se uno o più giudici esprime un parere negativo, i quattro coach iniziano un dibattito a microfoni accesi per tentare di arrivare a un accordo. Al termine del confronto i giurati devono votare di nuovo e se il parere negativo è confermato il concorrente in questione è eliminato.

X Factor 2026 Bootcamp, l’X Pass

Durante i Bootcamp di X Factor 2026 i giudici hanno la possibilità di usare l’X Pass. Ciascun giurato può utilizzarlo una sola volta per garantire all’artista sul palco il passaggio allo step successivo nella propria squadra. I giudici, dunque, possono scegliere di usare l’X Pass per salvare un concorrente che altrimenti rischierebbe l’eliminazione oppure per strappare ai colleghi un talento che considerano valido al punto da volerlo a tutti i costi nella propria squadra in vista dei Live.