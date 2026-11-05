Inga Lindström – Cuore contro ragione è un film televisivo sentimentale tedesco del 2025, proposto da Rete 4. Il titolo originale è Herz über Kopf: si tratta dell’episodio numero 106 della raccolta Inga Lindström, trasmesso per la prima volta dalla televisione tedesca il 26 ottobre 2025. La durata è di circa 90 minuti. Al centro del racconto c’è Nora, una veterinaria che ritorna nei luoghi della propria famiglia e incontra nuovamente l’uomo dal quale si era separata.

Il ritorno dovrebbe servire a risolvere una questione pratica: vendere la casa della nonna Alma. La permanenza in campagna diventa invece un’occasione per affrontare sentimenti rimasti sospesi. La protagonista deve scegliere quale significato attribuire alla libertà, mentre una bambina rischia di perdere la stabilità della propria vita quotidiana.

Regia, produzione e protagonisti del film Inga Lindström Cuore contro ragione

La regia è di Oliver Dieckmann, autore della sceneggiatura insieme ad Aline Ruiz Fernandez. La produzione è di Bavaria Fiction per ZDF, con Stephan Bechtle come produttore. Sebastian Wiegärtner firma la fotografia, Manuela Kempf il montaggio e Andy Groll le musiche. Il progetto appartiene alla serie di racconti televisivi ambientati in Svezia che combinano vicende sentimentali, legami familiari e paesaggi scandinavi.

Zoe Moore interpreta Nora Eklund, mentre Félix Herzog è Samu, il suo amore del passato. Michaela May è Alma e Nayla Sophie Brehmer interpreta Binta, la bambina della quale Samu si prende cura. Jochen Matschke è Ole, un navigatore che introduce nella storia la possibilità di una vita avventurosa, lontana dai programmi già stabiliti.

Dove è girato Inga Lindström Cuore contro ragione

Le riprese si sono svolte in Svezia, nella regione del Sörmland, dal 1° al 26 luglio 2024. Gli ambienti rurali, le abitazioni immerse nel verde e il rapporto costante con l’acqua appartengono quindi al territorio svedese che caratterizza la raccolta. La campagna non costituisce soltanto una cornice romantica: rappresenta il mondo concreto nel quale Samu e Binta hanno costruito le loro abitudini e dal quale Nora deve decidere se ripartire.

Trama di Inga Lindström Cuore contro ragione

Dopo avere perso il lavoro, Nora Eklund raggiunge la casa di sua nonna Alma per occuparsi della vendita. La crisi professionale interrompe la sicurezza sulla quale aveva fondato le proprie scelte. Tornare significa anche ritrovare Samu, che oltre dieci anni prima aveva interrotto la loro relazione senza darle una spiegazione capace di chiudere davvero il passato.

Nel frattempo Samu ha assunto una responsabilità importante: cresce Binta, figlia della sua sorella affidataria scomparsa. Il loro legame è profondo, ma la sua posizione di tutore rischia di essere compromessa. Diventa necessario rintracciare il padre biologico della bambina, del quale inizialmente non si conosce l’identità. Nora partecipa alla ricerca e scopre un aspetto di Samu diverso dal ricordo doloroso della separazione.

L’incontro con Ole apre un’altra prospettiva. Abituato a trascorrere lunghi periodi in mare, l’uomo incarna una libertà immediata, fatta di partenze e nuove destinazioni. Nora si ritrova così tra il richiamo dell’avventura e un sentimento che torna a crescere attraverso la condivisione delle difficoltà. Intanto la ricerca delle origini di Binta rende sempre più stretto il rapporto fra le diverse vicende.

Come finisce Inga Lindström Cuore contro ragione: il finale spiegato

La rivelazione che Ole è il padre di Binta non cancella il rapporto costruito dalla bambina con Samu. Il problema conclusivo consiste nel trovare un equilibrio che rispetti entrambi i legami. Ole e Samu concordano di occuparsi insieme di lei: il navigatore tornerà più spesso a trovarla, senza imporle di abbandonare la sua casa e le sue abitudini.

Anche Samu affronta finalmente Nora. Ammette di essersi allontanato per paura di soffrire e le chiede di restare con lui, costruendo insieme il futuro. La loro riconciliazione scioglie il conflitto sentimentale: l’amore può convivere con una nuova organizzazione della famiglia. Binta conserva la propria stabilità e acquista la possibilità di conoscere suo padre.

Cast di Inga Lindström Cuore contro ragione