In attesa di conoscere il suo futuro professionale, Enrico Mentana torna in Rai per una sera e partecipa come ospite a Splendida Cornice. Il format va in onda, su Rai 3, dalle ore 21:25 circa.

Splendida Cornice ospite Enrico Mentana, un indizio sul futuro del giornalista?

La presenza di Enrico Mentana a Splendida Cornice, show di Geppi Cucciari, non passa di certo inosservata. Il giornalista, dopo numerose indiscrezioni, qualche settimana fa ha annunciato che a dicembre lascerà la direzione del TG La7 e, con essa, anche la rete di Urbano Cairo. Di conseguenza si sono moltiplicate le voci legate al futuro professionale del giornalista.

Diverse le ipotesi circolate. Quelle considerate più probabili riguardano un possibile approdo di Mentana a Sky o un ritorno a Mediaset, dove ha lavorato per 18 anni, dal 1991 al 2009. È circolata, poi, anche la suggestione di una possibile nomina a nuovo Direttore del TG1. Chissà se la partecipazione a Splendida Cornice possa, in qualche modo, rappresentare un indizio sul suo futuro.

Splendida Cornice ospite Enrico Mentana, gli altri giornalisti presenti

Enrico Mentana non è l’unico giornalista presente come ospite di Splendida Cornice. La conduttrice Geppi Cucciari, infatti, dialoga, in collegamento da New York, con Giovanna Botteri e con Milena Gabanelli, attualmente in libreria con La resa dei conti.

Durante l’appuntamento, la conduttrice ospita Beatrice Arnera, Pietro Sermonti e Carlo Amleto, protagonisti di Un tranquillo funerale di famiglia, oltre a Paola Turci, che insieme alla padrona di casa si esibisce sulle note di Una generazione da poco, rivisitazione di Un’emozione da poco di Anna Oxa.

Gli altri ospiti della puntata

A Splendida Cornice del 5 novembre, poi, Geppi Cucciari dà spazio a Marcello Fois, vincitore del Premio Campiello 2026 con il romanzo L’immensa distrazione, a Paolo Di Paolo autore del tomo Tremare e ad Elvina Finzi con Tommaso Tirelli, autori di Polvere di stelle.

In studio, poi, c’è Sara Giusti, istruttrice di scuola guida di Kimi Antonelli, e lo scrittore e giornalista Edoardo Camurri. Previsto un collegamento con Nicolas Ballario, dalla Torre di Chia, a Soriano nel Cimino, l’antico rifugio di Pier Paolo Pasolini. Prevista, poi, una performance dei giovani ballerini Emma Vasta ed Evan Frau, accompagnati al clavicembalo da Carlo Centemeri.

Come di consueto, il pubblico in studio ha la possibilità di confrontarsi con i competenti, cioè Amalia Ercoli Finzi, prima ingegnera aerospaziale italiana, il linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata civilista Ester Viola e la psicologa Ilaria Albano.