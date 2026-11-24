La nave dei sogni – Cuba è un film televisivo tedesco diretto da Stefan Bartmann, realizzato nel 2016 e trasmesso per la prima volta nel 2017, proposto da Rai Premium. Il titolo originale è Das Traumschiff: Kuba. L’episodio appartiene alla fase della serie con Sascha Hehn come capitano Victor Burger.

La crociera riunisce passeggeri con desideri molto diversi: un futuro sposo cerca un’automobile d’epoca, un uomo assorbito dal lavoro scopre un’altra prospettiva e una viaggiatrice abituale deve affrontare un’improvvisa difficoltà economica. A queste vicende si aggiungono una caccia al tesoro e il bisogno di compagnia nascosto dietro l’astrologia.

Regia, produzione e protagonisti del film La nave dei sogni – Cuba

La regia è di Stefan Bartmann. I crediti ZDF indicano alla sceneggiatura Martin Wilke, Jochen S. Franken, Manfred Kosmann e Jan Schröter. La produzione è di Polyphon Film- und Fernsehgesellschaft. Si tratta del settantasettesimo film della raccolta, con una durata di circa 89 minuti.

La fotografia è di Marc Prill, il montaggio di Usch Born e le musiche di Hans Günter Wagener. La prima trasmissione tedesca risale al 1° gennaio 2017. L’episodio conserva la struttura corale della serie, alternando la vita a bordo alle escursioni nella destinazione raggiunta.

Sascha Hehn interpreta Victor Burger, Heide Keller è Beatrice e Nick Wilder interpreta il dottor Wolf Sander. Harald Schmidt torna come Oskar Schifferle. Il personale della nave accompagna le storie dei viaggiatori, offrendo ascolto e contribuendo a sciogliere alcuni degli equivoci.

Dove è girato La nave dei sogni – Cuba

Le riprese si sono svolte fra Amburgo e L’Avana, nel periodo compreso fra la fine di febbraio e l’inizio di aprile 2016. La destinazione cubana non costituisce quindi soltanto un’ambientazione dichiarata: la produzione ha lavorato realmente sull’isola.

Le sequenze di navigazione e di vita a bordo utilizzano la MS Amadea, nave impiegata dalla serie a partire dal 2015. L’Avana offre invece la cornice delle escursioni e della ricerca dell’automobile. Strade, incontri e musica cubana permettono alle vicende di uscire dagli spazi della crociera, trasformando il viaggio in un’occasione di cambiamento.

Trama di La nave dei sogni – Cuba

Niels Weber parte con il fratello Sven e l’amico Maik per festeggiare l’addio al celibato. Ha anche un obiettivo personale: trovare una Edsel del 1958, l’auto dei suoi sogni. L’entusiasmo degli amici, però, diventa imprudenza e lo espone a una situazione pericolosa durante una degustazione di rum.

Paul Ulrich affronta invece una crisi sentimentale. Abituato a ragionare in termini di lavoro e risultati, incontra Maria Weiland, viaggiatrice di lunga esperienza che attribuisce un valore diverso al tempo. Il suo entusiasmo per le persone e per la danza contrasta con le priorità dell’uomo.

Maria deve però fare i conti con una notizia che minaccia il proprio stile di vita: il patrimonio con cui finanziava le crociere è andato perduto. Paul si trova così davanti a una difficoltà concreta che non si risolve con il semplice invito a essere ottimisti.

Doris Hinrich utilizza gli oroscopi per avvicinare gli altri passeggeri, compreso Oskar. Intanto Bernd Hagemann cerca di conquistare la collega Nora Winter organizzando una ricerca legata a una vecchia mappa. L’avventura per le strade dell’Avana nasconde un’intenzione sentimentale, mentre la storia della carta riserva una sorpresa collegata al medico di bordo.

Come finisce La nave dei sogni – Cuba: il finale spiegato

Niels supera la disavventura e trova l’automobile d’epoca cercata, grazie anche all’incontro con Annabelle, che lo soccorre. Il viaggio gli consegna un ricordo decisamente diverso dal tranquillo programma immaginato prima della partenza.

Per Maria la soluzione nasce da un’idea di Paul: mettere all’asta gli oggetti raccolti durante i suoi viaggi può consentirle di continuare a partire, pur rinunciando al precedente livello di lusso. L’incontro modifica anche l’uomo, che comincia a considerare la propria vita oltre il lavoro.

Doris ammette con Beatrice che l’astrologia è soprattutto un pretesto per vincere la solitudine. La caccia al tesoro rivela invece il collegamento della mappa con il dottor Sander. Le conclusioni riportano ogni storia al suo bisogno iniziale: trovare compagnia, recuperare fiducia o dare un significato diverso al tempo condiviso.

Cast di La nave dei sogni – Cuba