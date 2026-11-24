Francesca Fagnani torna in prima serata su Rai 2 con Belve, da martedì 24 novembre 2026. Ad inaugurare il nuovo ciclo di interviste sono Francesco Totti, Gemma Galgani e Pierfrancesco Favino. Tre personalità appartenenti a mondi differenti, chiamate a confrontarsi con le domande dirette e spesso destabilizzanti della giornalista.

Mai come in questa occasione, però, l’attenzione della vigilia è concentrata sulla stessa conduttrice. A tenere banco sono le dichiarazioni rilasciate da Fagnani a Il Venerdì, nelle quali la giornalista ha affrontato il delicato rapporto con la Rai, la mancata conduzione di Chi l’ha visto? e le prospettive professionali dopo la scadenza del contratto con la televisione pubblica.

Si profila, dunque, un’edizione particolare per Belve, uno dei programmi maggiormente riconoscibili della seconda rete, il cui futuro potrebbe non essere necessariamente legato alla Rai.

Belve, gli ospiti della prima puntata del 24 novembre 2026

Francesco Totti, Gemma Galgani e Pierfrancesco Favino sono i primi tre personaggi a sedersi sullo sgabello di Francesca Fagnani.

Particolarmente attesa è l’intervista all’ex capitano della Roma. La sua vita privata, la separazione da Ilary Blasi e il percorso professionale successivo all’addio al calcio rappresentano argomenti sui quali si concentra da tempo la curiosità del pubblico. Resta da capire quali aspetti Totti sarà disposto ad approfondire.

Altrettanto interessante si preannuncia il confronto con Gemma Galgani, da anni uno dei volti più rappresentativi del Trono Over di Uomini e Donne. La sua partecipazione offre alla conduttrice l’opportunità di indagare il rapporto tra sentimenti, popolarità televisiva e ricerca dell’amore davanti alle telecamere.

Completa il parterre Pierfrancesco Favino, uno degli interpreti più rappresentativi del cinema italiano contemporaneo. L’attore avrà l’occasione di raccontarsi attraverso un registro differente rispetto alle tradizionali interviste promozionali.

Francesca Fagnani e la delusione per la Rai: il caso Chi l’ha visto?

Dietro il ritorno di Belve si nasconde una situazione professionale tutt’altro che distesa.

Francesca Fagnani non ha nascosto il proprio malcontento nei confronti della televisione pubblica, con la quale è legata da un contratto in scadenza nella primavera del 2027.

All’origine delle tensioni ci sarebbe soprattutto la vicenda relativa alla successione di Federica Sciarelli alla conduzione di Chi l’ha visto?.

Alla giornalista sarebbe stata prospettata la possibilità di assumere la guida dello storico programma di Rai 3, salvo poi assistere a un cambiamento di orientamento da parte dell’azienda, che ha affidato la trasmissione a Raffaella Griggi.

Una situazione che avrebbe profondamente amareggiato Fagnani, tanto da indurla, lo scorso luglio, a inviare una lettera ai vertici di Viale Mazzini per chiedere la risoluzione anticipata del contratto, lamentando comportamenti da lei ritenuti scorretti.

La questione non riguarda soltanto la mancata assegnazione di un programma, ma investe il rapporto di fiducia tra la professionista e l’azienda.

A questo si aggiunge un’indiscrezione diffusa sui social da Selvaggia Lucarelli, secondo la quale Fagnani starebbe valutando anche la possibilità di intraprendere un’azione legale nei confronti della Rai. Al momento, tuttavia, non risultano annunci ufficiali relativi all’avvio di iniziative giudiziarie.

Belve potrebbe passare a Mediaset? Le ipotesi sul futuro di Francesca Fagnani

La scadenza contrattuale della prossima primavera alimenta inevitabilmente gli interrogativi sul futuro della conduttrice.

Tra le ipotesi circolate nelle ultime settimane figura quella di un possibile approdo a Mediaset, eventualmente accompagnato dallo stesso Belve, del cui format Fagnani detiene i diritti.

Si tratta, per ora, di uno scenario non confermato. Nessun annuncio ufficiale è stato diffuso in merito a un trasferimento della giornalista.

La Rai si trova comunque davanti a una questione non secondaria. Belve ha contribuito a conferire una precisa identità alla programmazione di Rai 2, imponendosi come uno degli appuntamenti televisivi maggiormente discussi anche sui social.

L’eventuale perdita della conduttrice potrebbe comportare anche quella di un format consolidato, costruito intorno alla sua personalità e a uno stile di intervista difficilmente separabile da chi lo ha ideato.

Francesca Fagnani ha rinunciato a Beppe Grillo e Roberto Vannacci

Nell’intervista concessa a Il Venerdì, la giornalista ha rivelato anche alcuni retroscena relativi alla preparazione della nuova edizione.

Due personaggi non entreranno, almeno per il momento, nello studio di Belve: Beppe Grillo e Roberto Vannacci.

Nel primo caso, la trattativa si sarebbe interrotta di fronte alla richiesta di stabilire preventivamente alcuni limiti alle domande.

Una condizione incompatibile con l’impostazione del programma, che ha costruito la propria riconoscibilità proprio sulla libertà della conduttrice di affrontare anche gli argomenti meno graditi agli intervistati.

Differenti le motivazioni riguardanti Roberto Vannacci. Secondo Fagnani, la sua partecipazione avrebbe rischiato di trasformarsi in una «vetrina pubblicitaria».

Le due rinunce consentono di comprendere meglio i criteri adottati dalla giornalista nella selezione degli ospiti e la volontà di preservare l’autonomia editoriale del programma.

Francesca Fagnani parla dell’amore con Enrico Mentana

Non sono mancati riferimenti alla vita privata e alla relazione che da quasi quindici anni lega Francesca Fagnani a Enrico Mentana.

La giornalista ha affrontato il tema dell’evoluzione dei sentimenti nel tempo, senza indulgere in dichiarazioni eccessivamente romantiche.

«Io non sono la stessa di dieci o quindici anni fa. Cambiano le esigenze e sicuramente cambia l’amore. L’innamoramento è una fase idilliaca che dura sempre poco, secondo me in tutte le storie».

Una riflessione che restituisce una concezione concreta del rapporto di coppia, destinato inevitabilmente a modificarsi insieme alle persone che lo vivono.

Per una volta, dunque, è stata la stessa Fagnani a trovarsi nella posizione di chi deve rispondere a interrogativi riguardanti la propria sfera sentimentale e professionale.

Belve, sarà l’ultima edizione di Francesca Fagnani in Rai?

La nuova stagione di Belve si apre in un clima di incertezza che rischia di accompagnare l’intero ciclo di appuntamenti.

Il successo del programma è legato alla capacità di Fagnani di alternare ironia, provocazione e approfondimento, mettendo in difficoltà gli ospiti senza rinunciare alla leggerezza quando necessaria.

Proprio questa identità costituisce uno dei punti di forza della trasmissione, ma anche un elemento sul quale la Rai dovrebbe interrogarsi nella prospettiva di un eventuale addio della giornalista.

Non è ancora possibile stabilire se quella al debutto il 24 novembre sarà davvero l’ultima edizione di Belve sulla televisione pubblica. Le dichiarazioni della conduttrice, tuttavia, testimoniano un malessere professionale che appare tutt’altro che superato.

L’appuntamento è per martedì 24 novembre 2026, in prima serata su Rai 2 e in streaming su RaiPlay. Questa volta, oltre alle risposte degli ospiti, a suscitare interesse è soprattutto il futuro della donna che pone le domande.