Amy arriva a Venezia per ottenere una firma e finisce per mettere in discussione il lavoro che l’ha portata in Italia. Dolce adagio veneziano, in onda su Rai Premium domenica 29 novembre 2026 alle 21:20, costruisce la storia d’amore sul contrasto fra le richieste di un’azienda americana e la cucina di uno chef deciso a difendere le proprie scelte.

Stephanie Leonidas e Raniero Monaco Di Lapio sono i protagonisti di questa commedia romantica Hallmark del 2023, diretta da Liz Farrer. Il titolo originale è A Very Venice Romance. Fra lezioni e passeggiate, l’obiettivo professionale di Amy lascia spazio a una domanda personale: quale vita desidera davvero?

Stephanie Leonidas e Raniero Monaco Di Lapio nella commedia Hallmark

La regia è di Liz Farrer, accreditata anche come Elizabeth Farrer. La sceneggiatura è firmata da Alex Wright. Il film appartiene alla produzione televisiva di Hallmark Media ed è stato trasmesso per la prima volta da Hallmark Channel il 30 settembre 2023.

Fra i produttori figurano Jeffery Beach, Phillip J. Roth e Kristina Kambitova. La fotografia è di Alexander Krumov, il montaggio di Rafi Spivak e le musiche di Jérôme Leroy. La durata è di circa 84 minuti.

Stephanie Leonidas interpreta Amy e Raniero Monaco Di Lapio è Marcello. La commedia si fonda sulla contrapposizione fra l’efficienza ricercata dalla manager e l’attenzione dello chef per ingredienti e tradizione. Il cambiamento sentimentale procede insieme a quello professionale: Amy deve capire quali compromessi accettare e quali rifiutare.

Venezia e il Veneto sul set, con riprese anche in Bulgaria

Le riprese comprendono Venezia e altre località del Veneto, fra le quali Valdobbiadene. Una parte della lavorazione è stata realizzata anche in Bulgaria. La città lagunare fornisce i luoghi riconoscibili che caratterizzano il viaggio della protagonista.

Canali, mercati e scorci urbani accompagnano gli incontri fra Amy e Marcello. Le escursioni permettono alla donna di uscire dalla logica del prodotto da lanciare e di osservare un modo diverso di concepire il pasto, il lavoro e la socialità.

L’ambientazione veneziana ha quindi una funzione narrativa precisa. Il ritmo della città si contrappone alle urgenze dell’azienda newyorkese. La cucina diventa un punto di contatto fra due esperienze e un’occasione per avvicinarsi senza affidarsi soltanto alle dichiarazioni sentimentali.

Un corso di cucina cambia i progetti di Amy

Amy lavora per Blossom, una società di salute e benessere che vuole ampliare la propria offerta con kit per pasti salutari. Il progetto prevede l’utilizzo degli integratori dell’azienda, ma la collaborazione con lo chef Jean-Paul fallisce quando le richieste commerciali entrano in conflitto con la cucina.

Amy individua un possibile sostituto in Marcello, che ha lasciato un incarico prestigioso a New York ed è tornato in Italia. Il cuoco rifiuta la proposta. Per convincerlo, la manager arriva a Venezia e si iscrive al suo corso avanzato di cucina.

Le lezioni cominciano fra contrasti e incidenti, ma Amy scopre gradualmente che l’ostinazione dello chef nasce da convinzioni profonde. La preparazione dei piatti, gli incontri con gli altri allievi e il tempo trascorso insieme rendono sempre meno netta la distanza fra loro.

Il coinvolgimento cresce anche attraverso il ristorante della famiglia di Marcello e il confronto con il padre Giovanni. Amy comprende il valore di un progetto che rispetti ingredienti naturali e autonomia creativa. La sua superiore Naomi, però, pretende risultati coerenti con il marchio Blossom e non con il cambiamento maturato durante il soggiorno.

La scelta di Amy e l’incontro al Ponte dei Sospiri

Attenzione: seguono spoiler sul finale del film.

Marcello si mostra disponibile a una collaborazione che rispetti la propria idea di cucina e gli consenta di rimanere a Venezia. Naomi rifiuta di rinunciare all’impostazione basata sugli integratori e ordina ad Amy di tornare a New York.

La protagonista deve scegliere fra la continuità della carriera e la coerenza con ciò che ha imparato. Amy lascia il lavoro a Blossom, evitando di costringere Marcello ad accettare un progetto nel quale non crede.

Prima della partenza, Marcello la raggiunge al Ponte dei Sospiri. I due dichiarano i propri sentimenti e Amy decide di rimanere in Italia. Il finale conclude insieme il percorso amoroso e quello personale: la manager smette di considerare Venezia soltanto una missione di lavoro e sceglie di costruirvi una nuova vita con Marcello.

Il cast: Amy, Marcello e gli altri personaggi