Un cruciverba accanto a un cadavere porta Cora Felton dentro un’indagine per omicidio. La donna è famosa come autrice di enigmistica, ma la sua reputazione nasconde un inganno. È da questo contrasto che prende avvio The Puzzle Lady, il giallo con Phyllis Logan al debutto su Rai 2 domenica 29 novembre 2026 alle 21:00.

La serie, trasmessa nel Regno Unito nel 2025 come Murder Most Puzzling, adatta i romanzi di Parnell Hall. La prima stagione racconta tre casi, disponibili nei formati da tre episodi lunghi o sei parti; Rai 2 inaugura la programmazione con il primo caso in una serata. Accanto a Cora c’è la nipote Sherry, interpretata da Charlotte Hope: fra le due passa il segreto che mette a rischio la loro nuova vita a Bakerbury.

Phyllis Logan e Charlotte Hope, una coppia agli antipodi

La regia è di Tom Dalton e l’adattamento è firmato da Dominique Moloney, a partire dai romanzi della saga The Puzzle Lady Mysteries di Parnell Hall. La produzione coinvolge Factual Fiction e December Films, con Channel Zero e ZDF Studios e il sostegno di Northern Ireland Screen.

Phyllis Logan è Cora Felton, mentre Charlotte Hope interpreta la nipote Sherry Carter. La loro convivenza sostiene il racconto: Sherry cerca stabilità, Cora porta disordine e una curiosità difficile da controllare. Dietro l’immagine rassicurante della famosa autrice si nascondono abitudini e competenze ben diverse da quelle immaginate dal pubblico.

Adam Best interpreta l’ispettore Derek Hooper, che coinvolge Cora nelle indagini e finisce per rimpiangere la propria scelta. L’indipendenza della donna la rende utile nei casi, ma anche scomoda per chi esercita il potere locale.

L’Irlanda del Nord diventa la cittadina di Bakerbury

La serie è ambientata in Inghilterra, ma è stata girata in Irlanda del Nord, con lavorazioni nell’area di Belfast. La produzione si è conclusa alla fine del 2024, prima della prima trasmissione britannica del giugno 2025.

Lisburn fornisce alcuni degli ambienti della cittadina, compresa l’area della piazza con gli spazi utilizzati per la polizia e la pasticceria. La casa di Cora e Sherry si trova invece a Ballymena, nella contea di Antrim.

Bakerbury rimane un luogo di finzione. Le strade e gli edifici nordirlandesi ne costruiscono l’apparenza tranquilla, mentre la successione delle indagini rivela tensioni che gli abitanti preferirebbero mantenere nascoste. L’atmosfera raccolta facilita anche l’intreccio fra vita privata e attività investigativa.

Un omicidio porta Cora nelle indagini di Bakerbury

Cora e Sherry si trasferiscono a Bakerbury cercando una nuova partenza. Quando viene ritrovato il corpo di una ragazza con un indizio legato a un cruciverba, la polizia chiede aiuto alla celebre Puzzle Lady. Cora accetta con entusiasmo e si introduce nelle indagini.

Il suo segreto cambia immediatamente la prospettiva: la vera autrice dei cruciverba è Sherry. Cora presta il volto al marchio, ma non possiede il talento enigmistico della nipote. Compensa questa mancanza con intuizione, faccia tosta e una forte propensione a fare domande.

Intorno alle due donne si forma una rete di alleati, fra i quali il giornalista Anton Grant e l’avvocata Becky Baidwan. Le indagini successive coinvolgono una condanna per omicidio e gli interessi del sindaco Firth, al quale Cora crea problemi sempre più seri.

Nel terzo caso arriva il musicista Dennis Pride, ex marito violento di Sherry. Due nuove morti colpiscono l’ambiente dell’imprenditore Ray Hendrix. Cora deve districare i sospetti mentre il corteggiamento di Gilbert la espone a una trappola personale.

Il finale di stagione: la verità su Cora e i delitti degli Hendrix

Attenzione: seguono spoiler sul finale della prima stagione.

Nel caso conclusivo, Julien Hendrix è responsabile della morte della matrigna Gloria. Il giovane usa il compagno Dante per costruirsi un alibi e spinge il padre Ray a uccidere Olivia, che possiede prove compromettenti. Cora ottiene la confessione di Julien rischiando la vita.

Gilbert è un attore ingaggiato dal sindaco Firth per avvicinarsi a Cora e scoprirne i segreti. La rivelazione della falsa identità professionale della donna diventa un’arma di ricatto. Cora sceglie di esporsi per proteggere Hooper, ma Firth non mantiene la promessa.

La stagione termina con Cora screditata pubblicamente, il contratto enigmistico perduto e Hooper licenziato. Un biglietto anonimo che minaccia una vendetta introduce un nuovo pericolo. I casi trovano una soluzione, mentre il futuro di Cora e Sherry rimane segnato dalle conseguenze dello scontro con il sindaco.

Gli attori e i personaggi della prima stagione