20 Mediaset propone il film dal titolo Bomb Squad. Si tratta di una pellicola di genere thriller con atmosfere d’azione, conosciuta a livello internazionale con il titolo Hot Seat. Il film, ricco di tensione, vede il ritorno di Mel Gibson in un ruolo da esperto artificiere, affiancato da Kevin Dillon in una corsa contro il tempo per la sopravvivenza.

Regia e protagonisti del film Bomb Squad

La regia è firmata da James Cullen Bressack. Protagonisti principali sono l’esperto artificiere Wallace Reed, interpretato da un intenso Mel Gibson, e l’ex hacker Orlando Friar, a cui dà il volto Kevin Dillon. Nel cast spicca anche la presenza di Shannen Doherty, che interpreta il capo della squadra artificieri Pam Connelly.

Dove si sono svolte le riprese?

La produzione ha girato il film interamente in America, scegliendo come location principale la città di Las Cruces e le zone limitrofe nel territorio desertico del New Mexico. Questo paesaggio arido e desolato non è un semplice sfondo, ma contribuisce ad accentuare il senso di isolamento e la tensione della narrazione. La produzione è una collaborazione tra BCD Travel, BondIt Media Capital e Emmett/Furla Oasis Films.

Trama del film Bomb Squad in onda su 20 Mediaset

La storia si concentra su Orlando Friar (Kevin Dillon), un ex hacker che, per evitare il carcere anni prima, ha fatto i nomi dei suoi complici. Ora, cerca di condurre una vita onesta e tranquilla nella cittadina di Las Cruces, lavorando in una società di consulenza informatica. La sua nuova routine, tuttavia, viene bruscamente interrotta quando assiste impotente a un attentato in un parco pubblico, dove un uomo perde la vita a causa di un’esplosione. Inizialmente, Orlando cerca di non farsi coinvolgere, determinato a lasciarsi alle spalle il suo passato criminale.

Poco dopo, mentre si trova nel suo ufficio quasi deserto durante le festività natalizie, la sua vita precipita in un incubo. Una voce metallica e distorta all’interfono lo avvisa di una situazione terrificante: sotto la sua sedia è stata piazzata una bomba a pressione, pronta a esplodere se solo proverà ad alzarsi. Di conseguenza, l’hacker che credeva di aver sepolto per sempre deve tornare in azione. L’unica speranza di salvezza, gli dice la voce, è violare i server di una banca per rubare milioni di dollari.

Spoiler finale

Nel frattempo, all’esterno, si scatena il caos. La squadra artificieri, guidata da Pam Connelly (Shannen Doherty) e dal leggendario esperto Wallace Reed (Mel Gibson), arriva sul posto. Pertanto, inizia una disperata corsa contro il tempo su due fronti: all’interno, Orlando deve hackerare il sistema sotto la minaccia di un’esplosione imminente; all’esterno, Reed deve cercare di capire la psicologia del bomber e trovare un modo per disinnescare la trappola prima che sia troppo tardi.

Bomb Squad: il cast completo

Di seguito il cast completo del film Bomb Squad e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori: