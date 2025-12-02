Il canale televisivo Giallo arricchisce il suo palinsesto proponendo il film intitolato Tatort Vienna Cospirazione. Questa pellicola appartiene al genere giallo, pur presentando forti sfumature e atmosfere drammatiche che caratterizzano l’intera narrazione. L’industria cinematografica dell’Austria ha prodotto l’opera nel 2021, offrendo al pubblico una durata complessiva di un’ora e 31 minuti di indagini e suspense.

Regia e protagonisti del film Tatort Vienna Cospirazione

Claudia Jüptner firma la regia di questo intenso lungometraggio. Harald Krassnitzer e Adele Neuhauser guidano il cast principale, interpretando rispettivamente gli investigatori Moritz Eisner e Bibi Fellner. Inoltre, l’attore Hubert Kramar recita nel ruolo del personaggio di Ernst Rauter, completando il quadro dei ruoli chiave.

Dove ha lavorato la troupe?

La troupe ha effettuato le riprese interamente in Austria. Nello specifico, il regista ha scelto Vienna come set principale, ma ha utilizzato anche diverse zone limitrofe nel territorio della capitale austriaca per alcune sequenze esterne. La società ARD Degeto Film ha gestito la produzione, collaborando strettamente con Aichholzer Filmproduktion e Allegro Film. Il pubblico internazionale conosce questa pellicola con il titolo originale Tatort Verschwörung.

Trama del film Tatort Vienna Cospirazione in onda su Giallo

Durante una calda giornata estiva, Bibi Fellner incontra casualmente il dottor Willi Wagner, capo dipartimento del Ministero degli Interni, mentre quest’ultimo fa jogging a Vienna. Poco dopo, la polizia rinviene il corpo senza vita di Wagner su un pendio di una cava di ghiaia. Inizialmente, le cause indicano un attacco di cuore, probabilmente causato da un’overdose di efedrina, un noto agente dopante. Nel frattempo, Moritz Eisner, il quale sta per trasferirsi all’Ufficio antifrode dell’Unione Europea (OLAF) all’Aia, avvia un’indagine. Infatti, egli sospetta che il dipartimento di Wagner partecipasse a un vasto scandalo immobiliare.

Successivamente, l’attenzione si sposta sul medico sportivo Leytner, vicino di casa e collega della vittima. Dato che Leytner ha perso il suo lavoro al ministero, ora gestisce l’organizzazione di lobby per l’industria della sicurezza. Inoltre, l’uomo intrattiene un rapporto di stretta amicizia con la moglie di Wagner, Elisabeth. Di conseguenza, Eisner e Fellner approfondiscono le ricerche e scoprono che il dottor Rädler seguiva Wagner nel suo allenamento per la maratona. Tuttavia, Rädler aveva partecipato a uno scandalo di doping da efedrina anni prima. Per di più, sembra che il medico abbia una relazione segreta con Elisabeth Wagner.

A causa di ottimi contatti nel Ministero degli Interni, Leytner blocca il trasferimento di Eisner all’Aia e lo fa assegnare alla squadra dei casi irrisolti. Pertanto, il superiore di Fellner, Ernst Rauter, dichiara chiusa l’indagine ufficiale. Nonostante ciò, e anche se ora deve occuparsi di altro, Eisner contatta Leytner poiché vuole raggiungere il dottor Rädler. Infine, proprio in questo frangente, Moritz Eisner svelerà l’identità di chi si nasconde dietro queste morti sospette.

Tatort Vienna Cospirazione: il cast completo

La pellicola presenta un gruppo di attori molto noti nel panorama televisivo di lingua tedesca. Di seguito l’elenco degli interpreti e i ruoli che ricoprono nella storia: