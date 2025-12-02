Mediaset ha comunicato i palinsesti 2026 e non mancano le novità. Nella programmazione tv di gennaio e febbraio sono assenti, per il momento, i reality.

Palinsesti Mediaset 2026, il palinsesto di Canale 5

Iniziando dal palinsesto 2026 di Canale 5, la principale novità consiste nell’assenza dei reality. Stando alla programmazione tv diffusa dal Biscione, a gennaio e febbraio non è prevista la messa in onda né de L’Isola dei Famosi, né del Grande Fratello Vip. Il lunedì, storica collocazione dei vari reality Mediaset, sarà occupata da Zelig, guidato come sempre da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio.

Il martedì spazio ai film. La domenica c’è la soap La Notte nel Cuore, mentre il giovedì dovrebbe andare in onda Io Sono Farah. Il mercoledì ed il venerdì, invece, sono i prime time dedicati alle fiction: fra le altre, dovrebbe prendere il via A Testa Alta, con protagonista Sabrina Ferilli. Il sabato è ancora protagonista Maria De Filippi con C’è Posta per te.

Nella fascia preserale c’è Caduta Libera con Max Giusti, mentre in access prime time continuerà La Ruota della Fortuna.

Su Italia 1 cambia di nuovo il giorno di messa in onda de Le Iene

Spostando l’attenzione su Italia 1, i palinsesti del 2026 confermano, di fatto, la programmazione tv dell’autunno. Nel corso della mattina e del pomeriggio dominano le serie tv, dalle saghe One Chicago ad NCIS Los Angeles e Lethal Weapon.

In prima serata ci sono solamente film, la domenica quelli dedicati a tutta la famiglia. Unica variazione riguarda Le Iene: il programma di approfondimento cambia, per la terza volta nella stagione, collocazione. Dopo aver debuttato la domenica ed essersi spostato al martedì, lo show giunge al prime time del mercoledì. In seconda serata, il lunedì, c’è l’approfondimento sportivo intitolato Sport Mediaset Monday Night.

Palinsesti Mediaset 2026, su Rete 4 torna Zona Bianca

Infine, qualche novità interessa anche il palinsesto 2026 di Rete 4. Se nel daytime è tutto confermato, differente è il discorso in prima serata. Fuori dal coro della domenica, infatti, darà vita ad una staffetta con Zona Bianca. Torna, dunque, il talk show guidato da Giuseppe Brindisi e che ha tenuto compagnia al pubblico per tutta l’estate. Confermati tutti gli altri format: il lunedì Quarta Repubblica, il martedì È sempre Cartabianca, il mercoledì RealPolitik, il giovedì Dritto e rovescio ed il venerdì Quarto Grado. Il sabato, invece, il pubblico ha la possibilità di assistere ad una serie di pellicole. Da segnalare, in seconda serata, la messa in onda, il giovedì, di Harrow ed il venerdì di Unità Speciale Scomparsi.