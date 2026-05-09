Regia e protagonisti del film Holy Spider

La direzione tecnica e artistica appartiene al regista Ali Abbasi, il quale imprime un ritmo serrato e uno stile visivo quasi documentaristico all’intera narrazione. I ruoli principali sono affidati ad attori di immenso talento: Mehdi Bajestani interpreta il complesso personaggio di Saeed Hanaei, mentre Zahra Amir Ebrahimi incarna la determinata giornalista Rahimi. Proprio l’interpretazione della Ebrahimi ha riscosso un successo globale, culminato con il premio come miglior attrice al Festival di Cannes. Nel cast figura anche Arash Ashtiani, che interpreta il cronista locale Sharifi, collaboratore fondamentale per lo sviluppo delle indagini. La chimica tra gli attori permette di esplorare le profondità psicologiche di un killer convinto della propria rettitudine e di una donna che sfida un intero sistema per ottenere giustizia.

Inoltre, la produzione si avvale della collaborazione tra Profile Pictures, ONE TWO Films e Nordisk Film Production, colossi del cinema europeo che hanno permesso una ricostruzione storica e ambientale meticolosa. Sebbene la storia si svolga in Iran, la realizzazione ha richiesto uno sforzo logistico notevole per ricreare le atmosfere di Mashhad in totale sicurezza per la troupe. Di conseguenza, ogni inquadratura trasmette un senso di oppressione e pericolo costante, riflettendo lo stato d’animo della protagonista femminile. Gli spettatori che seguono la programmazione da Roma, Milano o Napoli troveranno in questo cast una forza espressiva capace di superare le barriere linguistiche, rendendo Holy Spider un titolo imprescindibile per chiunque apprezzi il cinema d’autore che non teme di affrontare la realtà più oscura dell’animo umano.

Dove si sono svolte le riprese? Amman e le location in Giordania

Il film ha preso vita interamente in Giordania, nazione che ha offerto i set naturali perfetti per simulare le strade iraniane. In particolare, le sequenze più significative sono state girate presso:

Quraysh Street: situata nel cuore di Amman, questa via ha ospitato le scene urbane più caotiche e realistiche.

situata nel cuore di Amman, questa via ha ospitato le scene urbane più caotiche e realistiche. Centro storico di Amman: le zone limitrofe alla capitale hanno fornito lo sfondo ideale per rappresentare i quartieri popolari e i mercati.

le zone limitrofe alla capitale hanno fornito lo sfondo ideale per rappresentare i quartieri popolari e i mercati. Interni industriali: alcuni set sono stati allestiti in strutture locali per ricreare le abitazioni e i luoghi di lavoro dei personaggi.

Trama del film Holy Spider in onda su Rai 4

Il racconto segue con occhio clinico la doppia vita di Saeed Hanaei, un uomo che agli occhi della comunità appare come un padre di famiglia devoto e un onesto lavoratore edile. Tuttavia, con il calare delle tenebre, egli si trasforma in uno spietato assassino seriale che agisce tra i vicoli della città santa di Mashhad. Saeed nutre la folle convinzione di agire per conto di una “missione divina”, ritenendo necessario purificare le strade dal peccato e dal vizio. Per tale ragione, egli adesca prostitute sfortunate, le conduce nella propria abitazione e le strangola brutalmente con il loro stesso velo, abbandonando poi i cadaveri in vari angoli della metropoli come macabri messaggi per la società.

Parallelamente, la trama sviluppa le indagini di Rahimi, una giornalista coraggiosa giunta da Teheran con l’obiettivo di fare luce sulla catena di omicidi. Rahimi incontra immediatamente ostacoli insormontabili, scontrandosi con l’indifferenza delle autorità locali e con una polizia che sembra non avere alcuna fretta di catturare il “Ragno”, come viene soprannominato il killer. La donna affronta pregiudizi sessisti e minacce dirette, ma prosegue la sua ricerca della verità mettendo a rischio la propria vita. Ella decide infine di agire come esca, attirando l’assassino in una trappola pericolosissima per smascherare non solo l’uomo, ma anche l’ipocrisia di una parte della cittadinanza che, segretamente, approva le azioni violente di Saeed in nome di una morale distorta.

Un ritratto crudo della società e della violenza

Holy Spider trascende i confini del semplice genere thriller per offrire un ritratto crudo e senza sconti della società attuale. Ali Abbasi mette in luce le contraddizioni di un sistema dove la violenza di genere riceve spesso una giustificazione ideologica. Il film esplora con audacia il fanatismo religioso e il ruolo fondamentale della stampa indipendente nella lotta per la giustizia sociale. In aggiunta, la pellicola analizza come l’indifferenza delle istituzioni possa alimentare il mostro, trasformando un criminale comune in un eroe popolare per i segmenti più radicali della popolazione, rendendo il finale della storia ancora più amaro e necessario.

Holy Spider: il cast completo e i personaggi

La riuscita di questa opera si deve anche a un gruppo di attori capaci di infondere realismo a ogni singola inquadratura. Di seguito, i nomi degli interpreti che hanno partecipato a questo importante progetto internazionale:

Mehdi Bajestani : interpreta lo spietato Saeed Hanaei.

: interpreta lo spietato Saeed Hanaei. Zahra Amir Ebrahimi : interpreta la coraggiosa giornalista Rahimi.

: interpreta la coraggiosa giornalista Rahimi. Arash Ashtiani : nel ruolo del cronista Sharifi.

: nel ruolo del cronista Sharifi. Forouzan Jamshidnejad : interpreta Fatima Hanaei, moglie di Saeed.

: interpreta Fatima Hanaei, moglie di Saeed. Alice Rahimi : interpreta la giovane Somayeh.

: interpreta la giovane Somayeh. Sara Fazilat : nel ruolo di Zinat.

: nel ruolo di Zinat. Sina Parvaneh : interpreta il personaggio di Rostami.

: interpreta il personaggio di Rostami. Nima Akbarpour : interpreta il giudice del tribunale.

: interpreta il giudice del tribunale. Mesbah Taleb : interpreta il figlio Ali Hanaei.

: interpreta il figlio Ali Hanaei. Firouz Ageli: nel ruolo di Haji.

Questi interpreti costruiscono una narrazione corale che svela le ferite profonde di un territorio in bilico tra tradizione e modernità, rendendo Holy Spider un film che resta impresso nella memoria ben oltre i titoli di coda.