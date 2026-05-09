È stato uno dei personaggi d’animazione più popolari d’Italia negli anni ’60 e ’70 ed è prossimo al ritorno. Stiamo parlando di Signor Rossi, creatura di Bruno Bozzetto presto protagonista di una nuova serie della Rai.

Signor Rossi Rai, l’annuncio del Direttore Roberto Genovesi

Ad annunciare il ritorno di Signor Rossi sulle reti Rai è stato Roberto Genovesi, Direttore di Rai Kids. Infatti, la nuova serie con protagonista il personaggio d’animazione debutterà su Rai Gulp e, in streaming, su Rai Play. Ad oggi non sono note le date esatte nelle quali andrà in onda la produzione.

Genovesi ha confessato: “Bozzetto è il padre nobile dell’animazione italiana, che ha insegnato a generazioni di autori, autrici e spettatori che il disegno animato è un linguaggio, capace di unire ironia e profondità, divulgazione e poesia, sperimentazione e immediatezza popolare. La sua è una lezione di libertà creativa che continua a parlare a tutte le generazioni del nostro Paese. Per questo sono orgoglioso di confermare l’avvio della produzione di una nuova serie di cartoni animati dedicata al Signor Rossi, forse il più iconico dei personaggi ideati da Bozzetto“.

Signor Rossi Rai, l’ultima apparizione negli anni ’90

Con l’arrivo della nuova serie, il Signor Rossi torna protagonista di una produzione seriale dopo svariati anni di distanza. Nato con l’obiettivo di rappresentare l’italiano medio degli anni ’60, fra il boom economico e le prime difficoltà legate al progresso, il debutto è datato 1960. Il personaggio, infatti, è al centro di Un Oscar per il Signor Rossi, primo cortometraggio di una lunga serie, terminata solamente nel ’74 con Il Signor Rossi a Venezia.

L’anno seguente, il Signor Rossi è il protagonista della miniserie in dodici episodi dal titolo Il Signor Rossi e lo sport. Essa è seguita da tre pellicole: Il Signor Rossi cerca la felicità (1976), I sogni del Signor Rossi (1977) e Le vacanze del Signor Rossi (1978), ultima produzione dedicata al personaggio. Esso è riapparso, sul piccolo schermo, solamente in occasione di alcuni spot, trasmessi fra il ’91 e il ’94.

L’annuncio a margine della vittoria di Bruno Bozzetto del David di Donatello

La conferma del ritorno di Signor Rossi è arrivata a margine della vittoria di Bruno Bozzetto del David Speciale durante i David di Donatello. Classe 1938, è uno dei maestri dell’animazione italiana. Dalla sua penna sono nati svariati cortometraggi e lungometraggi, grazie ai quali ha ottenuto preziosi riconoscimenti in giro per il mondo. Nel ’91 è stato candidato al Premio Oscar, nella categoria del Miglior cortometraggio d’animazione, per Cavallette.