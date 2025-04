Top Crime propone il film dal titolo Perry Mason. Campioni senza valore. Si tratta di una pellicola di genere thriller con atmosfere drammatiche.

La produzione è della Corea del Sud. L’anno di realizzazione è il 1989 e la durata è di un’ora e 31 minuti.

Regia e protagonisti del film Perry Mason. Campioni senza valore

La regia è di Christian I. Nyby II. Protagonisti principali sono Perry Mason e Della Street interpretati rispettivamente da Raymond Burr e Barbara Hale. Nel cast anche Alexandra Paul, che dà il volto al personaggio di Amy Hastings.

Dove si sono svolte le riprese?

Il film è stato girato interamente in America, la location principale è Denver ma ci sono anche zone limitrofe nel territorio del Colorado.

La produzione è della Dean Hargrove Productions in collaborazione con Fred Silverman Company e Viacom Productions.

Il film è conosciuto a livello internazionale con il titolo Perry Mason: The Case of the All-Star Assassin.

Trama del film Perry Mason. Campioni senza valore in onda su Top Crime

L’episodio di questa sera ha come protagonista Thatcher Horton, proprietario dello stadio di Denver e di alcune squadre locali. Inoltre è procuratore di molti giocatori. Horton però ha un carattere iroso e prepotente, per cui è odiato da molti.

In questo contesto si inserisce il campione di baseball Bobby Spencer, che ha avuto un grave infortunio. Horton gli aveva promesso, una volta guarito, che gli avrebbe assicurato un successivo lavoro. Non mantiene però la promessa e Spencer finisce in una gravissima crisi economica.

Bobby cerca in tutti i modi di intervenire per farsi aiutare. Quando il procuratore e il campione di baseball si incontrano, nasce tra di loro una lite e Spencer ha uno scoppio d’ira molto feroce nei confronti di Horton. Quando torna a casa, trova sulla sua strada l’assassino che ha portato nel suo giardino il corpo dell’uomo.

Spoiler finale

Horton muore e, naturalmente, Spencer viene incriminato. Il campione di baseball si rivolge a Mason per ottenerne la difesa. Quindi, con l’avvocato, riuscirà a dimostrare la sua innocenza e a scoprire il segreto delle circostanze che hanno causato la morte di Horton.

Perry Mason Campioni senza valore: il cast completo

Di seguito il cast del film Perry Mason Campioni senza valore e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori