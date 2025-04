A poche ore dal via, Mediaset ha reso noti i nomi degli opinionisti di The Couple. Si tratta di due volti inediti per un reality show, almeno per ciò che concerne il Biscione.

The Couple opinionisti, chi è Luca Tommassini

Oltre che i concorrenti, dunque, anche gli opinionisti di The Couple sono in coppia. La conduttrice Ilary Blasi, per il ritorno in prima serata su Canale 5, può contare sul sostegno, in primis, di Luca Tommassini.

Si tratta di un volto molto noto, soprattutto al pubblico della Rai. Romano nato nel 1970, all’età di nove si appassiona di danza e si iscrive nella scuola di Enzo Paolo Turchi. Ben presto, la sua carriera spicca il volo.

Quando è ancora minorenne debutta in televisione come ballerino, esibendosi, fra l’altro, insieme a Lorella Cuccarini ed Heather Parisi. Negli anni ’90 entra nel corpo di ballo di grandi star della musica internazionale, da Michael Jackson a Madonna, passando per Prince e Whitney Houston.

Negli ultimi tempi ha iniziato ad apparire sempre più spesso in televisione. Nel 2015 ha gareggiato a Pechino Express, mentre di recente era nel cast fisso di Viva Rai2! con Fiorello. Negli ultimi mesi ha spesso partecipato in qualità di opinionista a La Vita in Diretta.

The Couple opinionisti, chi è Francesca Barra

Anche la seconda opinionista di The Couple è un volto inedito nei reality show. Stiamo parlando di Francesca Barra, giornalista e conduttrice che ha alle spalle una lunga carriera in tv, soprattutto nel genere dei talk show.

La sua carriera è iniziata a La7, dove ha lavorato sia nella redazione del telegiornale che da padrona di casa di Omnibus. La scorsa estate ha condotto 4 di Sera, programma dell’access prime time di Rete 4, che in autunno è stato confermato, ma solamente il sabato e la domenica. Nel 2020 ha gareggiato a Celebrity Hunted, riuscendo a trionfare. Spesso, inoltre, è ospite a Pomeriggio Cinque News di Myrta Merlino.

I concorrenti

A meno di 24 ore dal via, dunque, inizia a delinearsi l’intero cast di The Couple. Oltre agli opinionisti, infatti, sono stati resi noti i nomi di alcuni dei concorrenti che si cimentano nel reality, al debutto su Canale 5. Per il momento, si cimentano nell’avventura le sorelle Brigitte e Benedicta Boccoli, Manila Nazzaro e Stefano Oradei (marito e moglie), ma anche i migliori amici Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco. Atteso, poi, il parrucchiere e volto televisivo Antonino Spinalbese. Altre sorelle in gara, infine, sono le pugili Irma e Lucia Testa.