Tv8 propone il film dal titolo Una pericolosa verità. Si tratta di una pellicola di genere thriller con atmosfere drammatiche.

La produzione è del Canada. L’anno di realizzazione è il 2024 e la durata è di un’ora e 24 minuti.

Regia e protagonisti del film Una pericolosa verità

La regia è di Alicia K. Harris. Protagonisti principali sono Mecca Noble e Angela Zimmerman interpretati rispettivamente da Moni Ogunsuyi e Samantha Brown. Nel cast anche Eddie G, che dà il volto al personaggio di Damien Noble.

Dove si sono svolte le riprese?

Il film è stato girato interamente in Canada, la location principale è Ancaster ma ci sono anche zone limitrofe nel territorio dell’Ontario.

La produzione è della Brain Power Studio in collaborazione con MarVista Entertainment e Neshama Entertainment.

Il film è conosciuto a livello internazionale con il titolo My Husband’s Baby.

Trama del film Una pericolosa verità in onda su Tv8

La vita apparentemente perfetta di Mecca Noble, una donna di successo, viene improvvisamente sconvolta. Una sera, alla sua porta si presenta Angela Zimmerman, una donna incinta che afferma con convinzione che il bambino che porta in grembo è di Damien Noble, il marito di Mecca.

Questa rivelazione innesca una spirale di sospetti, bugie e oscuri segreti che minacciano di distruggere il matrimonio e la vita di Mecca. Inizialmente incredula e ferita, Mecca cerca di capire la verità dietro le affermazioni di Angela. Damien nega categoricamente qualsiasi coinvolgimento, ma i dubbi nella mente di Mecca iniziano a crescere inesorabilmente.

Mentre Mecca indaga, emergono dettagli inquietanti sul passato di Damien e sulle sue possibili relazioni nascoste. Angela, dal canto suo, sembra nascondere qualcosa, e il suo arrivo nella vita dei Noble appare sempre più manipolatorio.

Spoiler finale

Il film si snoda attraverso una serie di colpi di scena, in cui la verità si rivela gradualmente, mettendo a dura prova la fiducia e l’amore tra Mecca e Damien.

Le motivazioni di Angela diventano sempre più ambigue, e Mecca si ritrova a dover lottare non solo per salvare il suo matrimonio, ma anche per proteggere se stessa da una potenziale minaccia. La tensione sale costantemente, mentre segreti vengono svelati e le vere intenzioni dei personaggi emergono in modo sconcertante.

Il film culmina in un confronto ad alta tensione, dove la verità sul bambino e sulle dinamiche tra i personaggi viene finalmente rivelata, portando a conseguenze inaspettate e potenzialmente pericolose per tutti i coinvolti.

Una pericolosa verità: il cast completo

Di seguito il cast del film Una pericolosa verità e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori