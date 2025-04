Nelle scorse ore la Rai ha approvato i propri palinsesti estivi 2025. Non mancano le sorprese e le novità, soprattutto in prima serata.

Rai palinsesti estivi 2025, il daytime

Iniziando dal daytime di Rai 1, nei palinsesti estivi Rai 2025 è confermato lo spazio con Unomattina Estate. Esso è guidato dal confermato Alessandro Greco e da Carolina Rey, che prende il posto di Greta Mauro. Quest’ultima, invece, è la nuova conduttrice di Estate in Diretta, dove affianca l’oramai veterano Gianluca Semprini. Trovano ancora spazio nella programmazione tv di Rai 1 sia Camper in viaggio che Camper, anche se non vi sono informazioni sui conduttori.

Nel pomeriggio della rete ammiraglia, durante l’estate 2025, ci sono ancora le soap. Il Paradiso delle Signore, seguitissima soprattutto nell’ultimo periodo, lascia il posto alla novità Ritorno a Las Sabinas. Nei primi giorni di giugno è confermata, nella fascia preserale, la staffetta fra L’Eredità e Reazione a Catena, guidata dal solito Pino Insegno. In access prime time, Affari Tuoi si prolunga fino al termine di giugno ed è sostituito da Techetechetè.

Le prime serate

Analizzando il prime time, i palinsesti dell’estate 2025 di Rai 1 ripropongono tutti i grandi successi della passata stagione. Per questo, il pubblico ha la possibilità di assistere a nuovi appuntamenti di Tim Summer Hits con Carlo Conti e Andrea Delogu, Chi può batterci con Marco Liorni, Una serata per Padre Pio con Mara Venier, La partita del cuore con Eleonora Daniele, Noos con Alberto Angela, il Premio Agnes, la Notte della Taranta e il Premio Bellisario. Il già citato Alberto Angela, inoltre, guida uno speciale di Ulisse dedicato ad Hiroshima.

Su Rai 2 attese varie novità. Oltre ad un ciclo di film, è atteso Milo Infante con un format di cronaca nera, probabilmente ispirato al suo Ore 14. Il già citato Pino Insegno, poi, guida Facci ridere, un format dedicato alle barzellette che conduce in coppia con Roberto Ciufoli. Sempre la seconda rete trasmette la serie tv Will Trent. Rai 3, infine, punta sull’informazione con Filorosso e sul genere crime con Il caso di Stefano Nazzi. Da segnalare la messa in onda di Kilimangiaro on the road con Camila Raznovich e Dilemmi di Gianrico Carofiglio.

Rai palinsesti estivi 2025, lo sport

Infine, i palinsesti dell’estate 2025 della Rai contengono numerosi appuntamenti importanti di sport. In primis di calcio, con le partite di qualificazione ai Mondiali dell’Italia e delle fasi finali degli Europei, sia di quelli Under 21 che femminili. Confermato il ciclismo, con il Tour de France a luglio su Rai 2, mentre sono state approvate le trattative per l’acquisizione dei diritti multipiattaforma free per il biennio 2025-2026 del Giro d’Italia, della Sanremo Woman, del Giro d’Italia Woman e del Giro Next Gen.