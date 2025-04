Il film Elizabeth Harvest, in onda su Rai 4, è un thriller psicologico con elementi di fantascienza che esplora il mistero e l’ossessione. Il film del 2018, di genere thriller e fantascienza, ha una durata di un’ora e 45 minuti ed è prodotto negli Stati Uniti.

Regia e produzione di Elizabeth Harvest

La regia di Elizabeth Harvest è affidata a Sebastian Gutierrez, che porta sullo schermo una storia inquietante e ricca di suspense.

Il film è prodotto da Automatik Entertainment, in collaborazione con Voltage Pictures e Liberty Global, garantendo una produzione di alta qualità e una distribuzione internazionale.

Dove si sono svolte le riprese?

Il film è stato girato negli Stati Uniti, sfruttando location suggestive per creare un’atmosfera di mistero e tensione.

Gran parte delle scene sono state girate in Los Angeles, California, dove sono stati utilizzati interni di dimore storiche per ricreare la lussuosa villa in cui si svolge la storia. L’architettura imponente e gli ambienti raffinati contribuiscono a enfatizzare il senso di isolamento e inquietudine che pervade il film.

Il film è conosciuto a livello internazionale con il medesimo titolo.

Trama del film Elizabeth Harvest

Elizabeth (Abbey Lee), una giovane sposa, si ritrova catapultata in un’esistenza di lusso e apparente serenità al fianco del suo nuovo marito, il carismatico scienziato Henry (Ciarán Hinds). La sontuosa villa in cui Henry la conduce dopo le nozze sembra un paradiso, un’oasi di eleganza e comfort. Tuttavia, una singolare restrizione incrina ben presto questa idilliaca facciata: ad Elizabeth è severamente vietato l’accesso a una stanza misteriosa all’interno della dimora.

Nonostante l’iniziale obbedienza, la curiosità insidia la mente di Elizabeth. Durante le assenze lavorative di Henry, l’irresistibile impulso di scoprire il segreto celato oltre la porta proibita prende il sopravvento. Varcata la soglia, Elizabeth si imbatte in una verità sconvolgente e raccapricciante, una rivelazione che frantuma la sua percezione della realtà e la getta in un incubo ad occhi aperti.

Ad aumentare il senso di inquietudine contribuiscono i due enigmatici domestici della villa: la composta Claire (Carla Gugino) e il taciturno Oliver (Matthew Beard). I loro comportamenti ambigui e i segnali non verbali insinuano in Elizabeth il sospetto di essere pedina in un gioco più grande, manipolata da forze oscure. La convinzione che la sua vita sia meticolosamente orchestrata e che la vera identità di Henry sia ben diversa da quella apparente si fa sempre più radicata.

Spoiler finale

Il progredire della narrazione svela una trama contorta, dove la verità emerge gradualmente tra menzogne e inganni. Elizabeth si ritrova intrappolata in una spirale di manipolazione psicologica, un pericoloso labirinto in cui i confini tra scienza e ossessione si fanno sempre più labili. La storia, con le sue atmosfere cariche di tensione e i continui colpi di scena, evoca oscuri presagi e richiama alla mente le inquietanti dinamiche del racconto di Barbablù.

Cast completo del film Elizabeth Harvest

Ecco il cast principale del film Elizabeth Harvest con i rispettivi personaggi: