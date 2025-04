Il film Il processo di Percy, in onda su Tv2000, è un dramma biografico che racconta la lotta di un agricoltore contro una potente multinazionale. Il film del 2020, di genere drammatico e biografico, ha una durata di 99 minuti ed è realizzato in Stati Uniti, Canada e India.

Regia e produzione del film Il processo di Percy

La regia di Il processo di Percy è affidata a Clark Johnson, che porta sullo schermo una storia intensa e ricca di significato.

Il film è prodotto da Deepak Kumar Films, in collaborazione con Grasshopper + Marks Production e Mansa Productions, garantendo una produzione di alta qualità e una distribuzione internazionale.

Dove si sono svolte le riprese?

Le riprese di Il processo di Percy si sono svolte in diverse location che hanno aggiunto autenticità alla narrazione. La maggior parte delle scene ambientate nella comunità rurale sono girate a Winnipeg, una città nella provincia di Manitoba, Canada, nota per le sue vaste campagne e atmosfere genuine.

Alcune sequenze che raffigurano i meeting internazionali sono girate in India, utilizzando paesaggi suggestivi e ambientazioni culturali uniche. Per le scene legali e istituzionali, il film ha sfruttato location urbane negli Stati Uniti, che hanno fornito il giusto contesto per le battaglie giudiziarie di Percy.

Trama del film Il processo di Percy

Percy Schmeiser, è un agricoltore canadese che vive nella provincia del Saskatchewan. La sua vita tranquilla viene sconvolta quando la multinazionale Monsanto lo accusa di aver utilizzato semi geneticamente modificati brevettati senza autorizzazione. Percy, che ha sempre coltivato i suoi campi con metodi tradizionali, si ritrova improvvisamente al centro di una battaglia legale che minaccia di distruggere la sua reputazione e la sua attività.

Con l’aiuto dell’avvocato Jackson Weaver, e dell’attivista ambientale Rebecca Salcau, Percy decide di combattere contro la multinazionale. Inizialmente riluttante a rendere pubblica la sua lotta, Percy si rende conto che la sua situazione non è isolata. Molti altri agricoltori in tutto il mondo stanno affrontando problemi simili.

Spoiler finale

Percy intraprende un viaggio in India, dove partecipa a un meeting con altri agricoltori che condividono le sue difficoltà. Questo viaggio lo aiuta a raccogliere supporto e firme per portare il caso alla Corte Suprema del Canada, un evento senza precedenti nella storia legale del paese.

La battaglia legale di Percy diventa un simbolo della resistenza contro le multinazionali e solleva importanti questioni etiche sul controllo delle risorse agricole e sugli organismi geneticamente modificati. Sebbene il verdetto finale non sia completamente favorevole, Percy riesce a ottenere l’annullamento dei debiti contratti, anche se è costretto a consegnare i suoi semi alla multinazionale.

Il processo di Percy è una storia di coraggio, determinazione e giustizia, che mette in luce le sfide affrontate dai piccoli agricoltori in un mondo sempre più dominato dalle grandi corporazioni.

Cast completo del film Il processo di Percy

Ecco il cast principale del film Il processo di Percy con i rispettivi personaggi: