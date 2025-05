Il film-tv Simon Coleman Ultimo ballo, diretto da Nicolas Copin, è un giallo francese con atmosfere drammatiche. Il film va in onda su Rai 1 il 13 maggio 2025, alle 21:30. Con una durata di 91 minuti, racconta un caso di omicidio con scambio di persona all’interno di un’accademia di danza, mentre il protagonista cerca di gestire la sua vita familiare.

I protagonisti del film sono Simon Coleman, interpretato da Jean-Michel Tinivelli, e Commissario Leclerc, interpretato da Alika Del Sol. Accanto a loro, un cast di talento che include Romane Libert, Lilie Sussfeld, Noam Kourdourli, Raphaëlle Agogué, Flavie Péan e Jeremy Banster.

Regia e produzione del film Simon Coleman Ultimo ballo

La regia di Simon Coleman Ultimo ballo è affidata a Nicolas Copin, mentre la sceneggiatura è scritta da France 2 Cinema, in collaborazione con AlloCiné e FR1.

Il film è prodotto in Francia, con la distribuzione curata da France Télévisions.

Dove è stato girato?

Le riprese di Simon Coleman Ultimo ballo si sono svolte interamente in Francia, con location principali a Marsiglia e nelle sue zone limitrofe. La città, con il suo mix di modernità e fascino storico, offre lo sfondo perfetto per il film.

Marsiglia : molte scene chiave si svolgono nelle strade della città, sfruttando i suoi quartieri caratteristici per creare un’atmosfera realistica.

: molte scene chiave si svolgono nelle strade della città, sfruttando i suoi quartieri caratteristici per creare un’atmosfera realistica. Quartiere Panier : questa zona storica di Marsiglia, con le sue stradine strette e colorate, è stata scelta per alcune sequenze d’indagine.

: questa zona storica di Marsiglia, con le sue stradine strette e colorate, è stata scelta per alcune sequenze d’indagine. Accademia di Danza : le scene all’interno della scuola di danza sono state girate in un vero istituto di balletto, per enfatizzare la tensione tra arte e mistero.

: le scene all’interno della scuola di danza sono state girate in un vero istituto di balletto, per enfatizzare la tensione tra arte e mistero. Vecchio Porto: l’iconico porto di Marsiglia è stato utilizzato per diverse scene esterne, aggiungendo un tocco visivo suggestivo alla narrazione.

Queste location contribuiscono a rendere il film più autentico, immergendo lo spettatore nel mondo di Simon Coleman.

Trama del film Simon Coleman Ultimo ballo

Il detective Simon Coleman, un uomo con un acuto senso dell’osservazione e un intuito affinato da anni di esperienza, si trova ad affrontare un caso particolarmente intricato. Con il prezioso supporto della sua collega, l’arguta Chloé Becker, deve districare la matassa di un omicidio con scambio di persona avvenuto tra le eleganti mura di un’Accademia di Danza. Il mondo leggiadro e competitivo della danza si rivela presto un palcoscenico di segreti, rivalità e oscuri moventi.

Parallelamente alla complessa indagine, la vita privata di Simon si fa altrettanto movimentata. Desideroso di condividere una parte importante della sua vita, vorrebbe finalmente rivelare ai suoi adorati nipoti di avere una relazione sentimentale con l’insegnante della piccola Violette. Tuttavia, il destino sembra avere altri piani. Proprio in quel fine settimana, i ragazzi hanno organizzato una sorpresa speciale: una serata con tanto di karaoke per celebrare l’anniversario di matrimonio dei loro genitori, che per la prima volta non potranno essere presenti.

Spoiler finale

Simon si trova così a destreggiarsi tra le pressanti esigenze del caso, le delicate dinamiche familiari e il desiderio di condividere la sua felicità. Le indagini lo conducono attraverso interrogatori serrati, analisi di prove e la ricostruzione di intricate dinamiche interpersonali all’interno dell’accademia, dove ogni passo di danza potrebbe nascondere un segreto mortale. Allo stesso tempo, deve gestire le aspettative e le emozioni dei nipoti, cercando il momento giusto per la sua rivelazione senza rovinare la loro festa e navigando le inevitabili tensioni familiari legate all’assenza dei genitori.

Tra momenti di tensione investigativa, siparietti familiari spesso venati di ironia e qualche inatteso momento di leggerezza, Simon dovrà fare appello a tutta la sua abilità per trovare il colpevole che si cela dietro l’omicidio e, contemporaneamente, gestire la sua vita privata con tatto e sensibilità, cercando di non perdere il controllo di nessuna delle due situazioni. Riuscirà a svelare l’identità dell’assassino e a condividere la sua nuova relazione con i suoi cari, il tutto senza far crollare il precario equilibrio della sua vita?

Simon Coleman Ultimo ballo: il cast completo del film

Ecco il cast principale del film Simon Coleman Ultimo ballo con i rispettivi personaggi: