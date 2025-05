Il film Un intruso in casa (Home, Not Alone), diretto da Amy Barrett, è un thriller statunitense del 2023, ricco di suspense e tensione psicologica. Il film va in onda su Tv8. Con una durata di 90 minuti, racconta la storia di una madre divorziata che si trasferisce con la figlia in una nuova casa, ma scopre che l’ex proprietario non ha alcuna intenzione di lasciarla andare.

I protagonisti del film sono Sara, interpretata da Andrea Bogart, e Colin, interpretato da Adam Huss. Accanto a loro, un cast di talento che include Alyssa De Boisblanc, Alicia S Mason, Austen Jaye, Julieanna Bartling, Luke Meissner, Jamie Bernadette ed Elijah Mahar.

Regia e produzione del film Un intruso in casa

La regia di Un intruso in casa è affidata a Amy Barrett, mentre la sceneggiatura è scritta da Adam Rockoff.

Il film è prodotto da Hybrid, con la distribuzione curata da Lifetime Television, specializzata in thriller e drammi ad alta tensione.

Dove è stato girato?

Le riprese di Un intruso in casa si sono svolte negli Stati Uniti, principalmente a Santa Barbara, California.

Santa Barbara, con le sue eleganti zone residenziali e la tranquillità apparente, ha fornito il perfetto contrasto tra sicurezza domestica e tensione psicologica. Alcune scene sono state girate in quartieri periferici e abitazioni private, aumentando il senso di minaccia latente e creando un’atmosfera claustrofobica perfetta per il genere thriller.

Trama del film Un intruso in casa

Sara, fresca di divorzio, cerca un nuovo inizio per sé e per la sua bambina, Jordyn. Trasferirsi in una nuova casa dovrebbe rappresentare un capitolo di serenità e ricostruzione. Tuttavia, questa speranza si incrina ben presto quando Sara percepisce che l’ex proprietario dell’abitazione, Colin, non sembra intenzionato a lasciarle vivere la loro nuova vita in pace.

All’inizio, Colin si presenta come un vicino premuroso e disponibile, pronto ad offrire il suo aiuto per qualsiasi cosa. Ma con il passare dei giorni, la gentilezza di Colin assume sfumature inquietanti. Le sue visite diventano sempre più frequenti e inaspettate, le sue attenzioni eccessive, e Sara inizia a nutrire un crescente sospetto verso la sua presenza costante e invadente. Inaspettatamente, Jordyn sembra non percepire l’ansia della madre, trovando Colin una persona simpatica e affabile, il che isola ulteriormente Sara nella sua crescente inquietudine.

Spoiler finale

Mentre accadono eventi sempre più strani e inspiegabili intorno alla casa, Sara comincia a fare delle ricerche sul passato dell’immobile e del suo precedente proprietario. La sconcertante verità che emerge è che Colin ha vissuto in quella casa per anni, sviluppando un attaccamento morboso al luogo che considera ancora suo, rifiutando categoricamente di accettare la sua vendita e l’arrivo di nuovi inquilini.

La situazione precipita rapidamente, trasformando la nuova casa in una prigione psicologica e fisica. Le azioni di Colin diventano sempre più minacciose, mettendo in grave pericolo l’incolumità di Sara e della piccola Jordyn. Madre e figlia si ritrovano intrappolate in un incubo angosciante, una spirale di terrore che sembra impossibile da fermare, con un uomo ossessionato che non intende lasciarle andare e una casa che si rivela essere il fulcro di una pericolosa ossessione.

Un intruso in casa: il cast completo del film

Ecco il cast principale del film Un intruso in casa con i rispettivi personaggi: