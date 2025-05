Il film Perry Mason La bara di vetro, diretto da Christian I. Nyby II, è un thriller giudiziario del 1991, parte della serie di film per la TV dedicati al celebre avvocato Perry Mason. Il film va in onda su Top Crime. Con una durata di 100 minuti, racconta un caso intricato che coinvolge un illusionista accusato di omicidio.

I protagonisti del film sono Perry Mason, interpretato da Raymond Burr, e Della Street, interpretata da Barbara Hale. Accanto a loro, un cast di talento che include William R. Moses, Nancy Grahn, John Karlen, Peter Scolari, Dennis Lipscomb, Julie Sommars, Kim Braden, Bob Gunton, James McEachin, Kate Vernon e Romy Windsor.

Regia e produzione del film Perry Mason La bara di vetro

La regia di Perry Mason La bara di vetro è affidata a Christian I. Nyby II, mentre la sceneggiatura è scritta da Brian Clemens, basata sui romanzi di Erle Stanley Gardner.

Il film è prodotto da Dean Hargrove Productions, The Fred Silverman Company e Viacom Productions, con la distribuzione curata da NBC.

Dove è stato girato?

Le riprese di Perry Mason La bara di vetro si sono svolte negli Stati Uniti, principalmente in California, sfruttando ambientazioni teatrali e urbane per enfatizzare il contesto dello spettacolo di magia e del processo legale.

Trama del film Perry Mason La bara di vetro

Il famoso illusionista David Katz arriva a Denver per una serie di spettacoli di beneficenza che promettono magia e meraviglia. Ma dietro le quinte, l’atmosfera si fa presto tesa. Tra le sue assistenti c’è Kate Ford, una donna dal passato controverso, che minaccia di distruggere la sua reputazione. Kate sostiene di essere incinta dopo una notte passata insieme e inizia a ricattarlo, gettando un’ombra oscura sull’intero tour.

La situazione precipita durante il numero finale della serata, un trucco spettacolare noto come la bara di vetro. Quando le luci si riaccendono, la magia si trasforma in orrore: Kate viene trovata morta all’interno della bara. Tutti gli occhi si puntano su David Katz, che viene arrestato per omicidio. Sotto i riflettori non c’è più solo la scena del crimine, ma anche la sua intera carriera.

A difenderlo entra in scena il leggendario avvocato Perry Mason, affiancato dalla fedele Della Street e dal giovane e brillante Ken Malansky. Attraverso una serie di indagini meticolose, interrogatori serrati e l’analisi attenta di una registrazione video, Mason inizia a ricostruire la verità, pezzo dopo pezzo.

Spoiler finale

Il colpo di scena arriva quando si scopre che Kate era già stata uccisa prima dello spettacolo: era stata strangolata e poi sostituita da un’altra donna, complice inconsapevole del piano, che ha eseguito il numero al suo posto. In un’aula di tribunale carica di tensione, Perry Mason smaschera il vero colpevole, svelando movente e inganni con la maestria che lo ha reso leggendario.

Un giallo avvincente, ricco di sorprese, inganni e rivelazioni, dove la linea tra illusione e verità si fa sottile come il filo della giustizia.

Perry Mason La bara di vetro – Cast completo

Ecco il cast principale del film Perry Mason La bara di vetro con i rispettivi personaggi: