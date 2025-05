Il film Speed Kills, diretto da Jodi Scurfield, è un thriller d’azione del 2018, basato sul romanzo omonimo di Arthur J. Harris. Il film è disponibile su Prime Video e ha una durata di 102 minuti.

I protagonisti del film sono Ben Aronoff, interpretato da John Travolta, e Emily Gowen, interpretata da Katheryn Winnick. Accanto a loro, un cast di talento che include Jennifer Esposito, Matthew Modine, James Remar, Kellan Lutz, Tom Sizemore, Moran Atias, Jordi Mollà e Amaury Nolasco.

Regia e produzione del film Speed Kills

La regia di Speed Kills è affidata a Jodi Scurfield, mentre la sceneggiatura è scritta da David Aaron Cohen e John Luessenhop.

Il film è prodotto da Blue Rider Pictures, Hannibal Pictures e JTP Films, con la distribuzione curata da Lionsgate.

Dove è stato girato?

Le riprese di Speed Kills si sono svolte principalmente in Florida, Stati Uniti, sfruttando ambientazioni costiere e nautiche per enfatizzare il contesto della storia:

Miami Beach : molte scene sono state girate lungo la costa, per ricreare l’atmosfera delle corse nautiche.

: molte scene sono state girate lungo la costa, per ricreare l’atmosfera delle corse nautiche. Fort Lauderdale : utilizzata per le sequenze legate agli affari di Ben Aronoff nel settore dei motoscafi.

: utilizzata per le sequenze legate agli affari di Ben Aronoff nel settore dei motoscafi. Porto di Miami: impiegato per le riprese delle operazioni criminali legate al traffico di droga.

Trama del film Speed Kills

Ben Aronoff è un brillante imprenditore, celebre per aver rivoluzionato il settore nautico con la costruzione dei motoscafi più veloci al mondo. Trasferitosi nella scintillante Miami degli anni ’80, Ben conquista fama e ricchezza, diventando un’icona del lusso e dell’innovazione. Le sue barche da corsa, eleganti e potentissime, affascinano celebrità, magnati e criminali.

Il suo successo, però, attira anche l’attenzione dei cartelli della droga, che individuano nei suoi motoscafi lo strumento ideale per trasportare carichi di stupefacenti in modo rapido e sfuggente. Senza volerlo, Ben finisce invischiato in un mondo fatto di corruzione, minacce e affari illeciti. Le pressioni aumentano, i compromessi si moltiplicano e la sua esistenza inizia a sfaldarsi sotto il peso di ciò che ha costruito.

Spoiler finale

Determinato a proteggere la sua famiglia e a difendere ciò che resta della sua integrità, Ben Aronoff intraprende una lotta disperata contro un sistema più grande e spietato di lui. In bilico tra legalità e crimine, rischia di perdere tutto: la libertà, l’azienda, la reputazione.

Basato su una storia vera, il film racconta l’ascesa e la caduta di un uomo travolto dal fascino del potere e dalla seduzione del denaro facile. Con ritmo serrato e tensione crescente, la narrazione esplora le conseguenze delle scelte sbagliate in un’epoca segnata dall’eccesso, dove ogni successo ha un prezzo.

Speed Kills – Cast completo

Ecco il cast principale del film Speed Kills con i rispettivi personaggi: