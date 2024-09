U Power la pubblicità 2024 con Diletta Leotta e un assente John Travolta

U Power, nota società di calzature, da qualche settimana è in rotazione con la nuova pubblicità 2024. I protagonisti dello spot sono Diletta Leotta e John Travolta, oramai da tempo testimonial del brand.

U Power pubblicità 2024, chi ha prodotto il promo

La pubblicità 2024 di U Power ha una durata di 30 secondi. La campagna comunicativa è iniziata lo scorso 25 febbraio e dovrebbe proseguire per circa un mese. La creazione del promo è di Frame by Frame.

Il claim della pubblicità è Prova a prenderle. L’obiettivo del filmato è pubblicizzare le scarpe della linea Urban, nate con l’obiettivo di realizzare un prodotto ideale per tutti i giorni, in ogni occasione.

La pubblicità 2024 di U Power, come già detto, ha come testimonial Diletta Leotta e John Travolta. La prima lavora da tempo nel settore dello sport, volto di punta di DAZN, dove conduce gli spazi pre e post partita di Serie A. Il secondo, invece, è un attore molto noto di Hollywood, avendo ottenuto due candidature agli Oscar e un Golden Globe. Di recente, ha presenziato in qualità di ospite al Festival di Sanremo, causando non poche polemiche per la presunta pubblicità occulta.

La descrizione del promo

La narrazione della pubblicità di U Power prende il via quando un ragazzo, per lavoro, attacca un volantino pubblicitario dell’azienda, nel quale è raffigurata Diletta Leotta con indosso le scarpe Urban.

La conduttrice, improvvisamente, prende vita ed esce dal volantino, iniziando una lunga corsa per le vie della città, inseguita da operai e semplici curiosi.

Nella pubblicità 2024 di U Power, la corsa di Diletta termina di fronte a un ferramenta. Una volta qui, la conduttrice afferma: “Devo averle tutte”, riferendosi alle tante tipologie di calzature prodotte dalla società per la linea Urban. Dentro il locale, Leotta fa un incontro inaspettato. Fra i clienti, infatti, c’è anche John Travolta, che accennando un passo di danza esclama: “Troppo comode!”.

U Power pubblicità 2024, la recensione

Nella pubblicità 2024 di U Power è possibile notare, prima di tutto, un buon bilanciamento fra la narrazione e la presenza dei prodotti sponsorizzati. Sia nell’uscita dal volantino che nella corsa verso la ferramenta di Leotta, infatti, le scarpe danno sempre la sensazione di essere fondamentali. Tale effetto è merito dell’ottimo montaggio.

Decisamente rivedibile, invece, è l’utilizzo dei testimonial. Mentre Diletta Leotta è praticamente presente in tutti e trenta i secondi del filmato, desta perplessità la presenza di John Travolta. La partecipazione dell’attore, infatti, è limitata solo a pochi secondi, nei quali recita solo poche parole. Un maggior protagonismo di Travolta sarebbe stato senza dubbio più funzionale per la buona riuscita del promo.