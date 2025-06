Il film Poker Face, diretto da Russell Crowe, è un thriller drammatico del 2022, che mescola tensione psicologica e azione. Il film è disponibile su Prime Video e ha una durata di 98 minuti.

I protagonisti del film sono Jake Foley, interpretato da Russell Crowe, e Michael Nankervis, interpretato da Liam Hemsworth. Accanto a loro, un cast di talento che include RZA, Aden Young, Steve Bastoni, Daniel MacPherson, Brooke Satchwell, Paul Tassone, Matthew Nable, Benedict Hardie e Elsa Pataky.

Regia e produzione del film Poker Face

La regia di Poker Face è affidata a Russell Crowe, mentre la sceneggiatura è scritta da Stephen M. Coates e Russell Crowe.

Il film è prodotto da Sky, Stan, MEP Capital e Alceon Entertainment Partners, con la distribuzione curata da Screen Media.

Dove è stato girato?

Le riprese di Poker Face si sono svolte principalmente in Australia, sfruttando ambientazioni urbane per enfatizzare il tono del thriller:

Sydney : utilizzata per le scene ambientate nella villa di Jake.

: utilizzata per le scene ambientate nella villa di Jake. Set ricostruiti in studio: impiegati per le sequenze interne della partita di poker e dell’irruzione.

Trama del film Poker Face

Nel lussuoso e scintillante scenario di Miami, il miliardario della tecnologia Jake Foley è l’artefice di una serata che promette adrenalina e ricchezze. Ha invitato un ristretto gruppo di amici d’infanzia alla sua sontuosa villa per una partita di poker ad alto rischio. La promessa di una vincita straordinaria, capace di cambiare la vita, attira tutti al tavolo, ma Jake ha un piano segreto, ben più subdolo del semplice gioco d’azzardo. La sua vera intenzione è costringere i suoi amici a rivelare i loro segreti più oscuri, a mettere a nudo le verità che hanno celato per anni, in una resa dei conti che va ben oltre le carte in tavola.

Mentre la tensione al tavolo da poker cresce, e i segreti iniziano a emergere in un’atmosfera sempre più tesa e carica di recriminazioni, la serata prende una piega inaspettata e terrificante. La villa, simbolo di opulenza e sicurezza, viene improvvisamente presa d’assalto da un gruppo di criminali senza scrupoli. Il suono delle finestre che si frantumano e gli spari trasformano la partita di poker in un incubo, mettendo in grave pericolo la vita di tutti i presenti.

Spoiler finale

Il lusso si trasforma in trappola, e il gioco d’azzardo si muta in una disperata lotta per la sopravvivenza. Jake e i suoi amici, che fino a un momento prima si stavano confrontando sui loro rancori e le loro bugie, sono ora costretti a unire le forze. Devono mettere da parte le loro differenze e i loro segreti per fronteggiare la minaccia esterna. Tra sparatorie, inseguimenti all’interno della villa e strategie improvvisate, la loro amicizia, o ciò che ne resta, viene messa alla prova definitiva. Il film è un thriller adrenalinico che esplora i confini della fiducia, la natura del tradimento e la forza inaspettata dei legami umani di fronte a un pericolo mortale.

Poker Face – Cast completo

Ecco il cast principale del film Poker Face con i rispettivi personaggi: