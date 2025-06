Lunedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, esordisce un nuovo format tv. Si intitola Vita da artista ed è proposto su Rai 3, nella fascia dell’access prime time.

Vita da artista, chi è il conduttore e la programmazione tv

Al timone di Vita da artista vi è un volto già noto al pubblico della Rai. Stiamo parlando di Jacopo Veneziani, storico dell’arte e divulgatore classe 1994. Negli anni ha partecipato a numerose trasmissioni della TV di Stato e, da qualche tempo a questa parte, è nel cast fisso di In Altre Parole, format guidato da Massimo Gramellini il sabato e la domenica su La7.

Vita da artista, co-produzione originale di Rai Cultura e Ruvido Produzioni, è un programma di Ilenia Ferrari. Quest’ultima figura nell’elenco degli autori in compagnia di Donato Dallavalle e Jacopo Veneziani. La trasmissione è proposta, dalle ore 20:20, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Ogni appuntamento ha una durata di circa 25 minuti e, oltre che in televisione, è fruibile in streaming ed on demand su Rai Play.

Alla scoperta della vita quotidiana dei grandi artisti italiani

Mediante Vita da artista, il padrone di casa Jacopo Veneziani racconta, al pubblico, le vite quotidiane dei grandi artisti del nostro paese. Il conduttore, per farlo, gira in lungo e in largo l’Italia, visitando le abitazioni in cui hanno vissuto i protagonisti. Essi possono essere pittori e scrittori, ma anche musicisti od attori.

Entrando nelle case, Veneziani ammira luoghi affascinanti, ricchi di quadri, sculture, oggetti curiosi, aneddoti e memorabilia spesso poco noti. Tutti questi oggetti permettono al critico d’arte di raccontare storie personali, passioni e lati inediti degli artisti presi in considerazione. Grazie ad un linguaggio pop ed originale, il presentatore descrive, utilizzando l’ironia, anche alcune opere d’arte.

Vita da artista, i protagonisti della prima settimana

Per quanto riguarda la prima settimana di programmazione tv di Vita da artista, per il debutto del 2 giugno Jacopo Veneziani raggiunge Possagno, dove è visitabile la casa di Antonio Canova.

Martedì 3 giugno è raggiunto Volpedo, piccolo paese piemontese dove è proposto un focus sull’esistenza di Giuseppe Pellizza, autore del celebre quadro Il Quarto Stato. Mercoledì 4 giugno ci si sposta a Recanati, luogo simbolo per l’esistenza del poeta Giacomo Leopardi. Il giorno seguente è il turno della casa fiorentina di Michelangelo Buonarroti, che affascina chiunque grazie ai straordinari soffitti e pavimenti. Infine, venerdì 6 giugno è proposto un focus sull’abitazione di Alessandro Manzoni, autore de I Promessi Sposi.