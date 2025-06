Il film L’ira di Becky (The Wrath of Becky), diretto da Matt Angel e Suzanne Coote, è un thriller d’azione e horror del 2023, sequel di Becky (2020). Il film va in onda su Rai 4 il 2 giugno 2025, alle 21:20, e ha una durata di 83 minuti.

I protagonisti del film sono Becky, interpretata da Lulu Wilson, e Darryl Jr., interpretato da Seann William Scott. Accanto a loro, un cast di talento che include Denise Burse, Jill Larson, Michael Sirow, Aaron Dalla Villa, Matt Angel, Courtney Gains, Alison Cimmet, Derek Gaines, John D. Hickman, Kate Siegel e Zoie Morris.

Regia e produzione del film L’ira di Becky

La regia di L’ira di Becky è affidata a Matt Angel e Suzanne Coote, mentre la sceneggiatura è scritta da Matt Angel.

Il film è prodotto negli Stati Uniti, con la distribuzione curata da Quiver Distribution.

Dove è stato girato?

Le riprese di L’ira di Becky si sono svolte principalmente negli Stati Uniti, sfruttando ambientazioni boschive e rurali per enfatizzare il tono violento e vendicativo del film.

Scotch Plains, New Jersey : molte scene sono state girate in questa cittadina, tra cui quelle ambientate nel Scotchwood Diner , un locale iconico utilizzato per alcune sequenze chiave.

: molte scene sono state girate in questa cittadina, tra cui quelle ambientate nel , un locale iconico utilizzato per alcune sequenze chiave. Foreste del New Jersey : impiegate per le scene in cui Becky si nasconde e pianifica la sua vendetta contro i Noble Men.

: impiegate per le scene in cui Becky si nasconde e pianifica la sua vendetta contro i Noble Men. New York: alcune sequenze interne ed esterne sono state girate in diverse località dello stato, sfruttando la varietà di paesaggi tra città e natura.

Trama del film L’ira di Becky

Sono trascorsi due anni dagli eventi traumatici che hanno segnato la vita di Becky. La giovane donna vive ora ai margini della società, cercando di ricostruire una parvenza di normalità lontano dai pericoli che l’hanno quasi distrutta. Trova rifugio e un inaspettato senso di pace presso Elena, un’anziana donna che la ospita e le offre un barlume di stabilità e affetto. L’unica costante nella sua nuova esistenza è il suo fedele cane, Diego, un compagno leale che rappresenta l’ultimo legame con la sua umanità.

Ma la quiete è destinata a non durare. Un giorno, la fragile pace viene infranta quando un gruppo estremista, i Noble Men, irrompe violentemente nella casa di Elena. Il loro obiettivo non è Becky, ma la loro brutalità li porta a rapire Diego, spingendo Becky oltre il limite. La perdita del suo unico compagno e l’aggressione a Elena riaccendono in lei la scintilla della furia e la costringono a tornare alla violenza che aveva cercato disperatamente di lasciarsi alle spalle.

Spoiler finale

Armata di un ingegno affilato e di una determinazione implacabile, Becky intraprende una missione solitaria per recuperare Diego e proteggere Elena. Le sue abilità, acquisite con fatica e dolore, tornano a galla. Si mette sulle tracce dei Noble Men, scoprendo che il gruppo, guidato dal carismatico e spietato Darryl Jr., sta pianificando un attacco su larga scala.

La sua vendetta personale si trasforma così in una corsa contro il tempo per sventare una minaccia più grande. Becky affronta Darryl Jr. e la sua organizzazione alla vigilia del loro attacco, dando vita a una lotta brutale e senza esclusione di colpi. Il film è un’esplosione di azione e suspense, dove Becky è costretta a confrontarsi con i suoi demoni interiori e a sacrificare tutto per difendere non solo il suo cane, ma anche la giustizia e chiunque ami.

L’ira di Becky – Cast completo

Ecco il cast principale del film L’ira di Becky con i rispettivi personaggi: