Lunedì 2 giugno, NOVE manda in onda il primo appuntamento del ciclo denominato La notte dei tesori di Cash or Trash. La trasmissione, oramai divenuta un cult della rete di intrattenimento Discovery, è proposta in prima serata, dalle ore 21:30.

Cash or Trash La notte dei tesori, previste quattro puntate

Cash or Trash, anche nella versione in prime time, è una produzione originale della società Blu Yazmine, che ha realizzato lo show per conto di Warner Bros. Discovery.

Sono quattro le puntate previste, che la rete del digitale terrestre NOVE manda in onda per altrettante settimane, dalle ore 21:30 del lunedì. Oltre che in televisione, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming ed on demand tramite l’applicazione Discovery+.

Al timone di Cash or Trash La notte dei tesori, così come nella versione tradizionale in access prime time, è confermato Paolo Conticini.

I concorrenti presentano agli esperti tesori provenienti da tutto il mondo

Non cambia il meccanismo di funzionamento di Cash or Trash. Durante gli speciali La notte dei tesori si alternano, in studio, una serie di persone comuni, che portano con sé dei loro oggetti personali.

Essi consistono in dei tesori che provengono da ogni parte del mondo e che appartengono a categorie decisamente molto particolari. Il risultato è che gli esperti e il pubblico a casa hanno la possibilità di ammirare oggetti curiosi, introvabili, storici, misteriosi o veri e propri pezzi unici.

Ognuno degli appuntamenti ha una durata di circa due ore e segue un tema prestabilito. Le categorie al centro degli speciali sono Mistero, Nerd, Televisione ed Aggiungi un posto a tavola.

Cash or Trash La notte dei tesori, chi sono i mercanti

I vari protagonisti di Cash or Trash La notte dei tesori, non appena giungono in studio, incontrano Alessandro Rosa. Quest’ultimo analizza l’oggetto in questione e, dopo aver valuto le condizioni e la storia, realizza una stima, assegnando al bene un valore.

In seguito, il venditore presenta il proprio oggetto di fronte ai mercanti. Essi sono Roberta Tagliavini, Giano Del Bufalo, Ada Egidio, Stefano D’Onghia e Federico Bellucci, grandi conoscitori dell’antiquariato e del design, che realizzano le aste vere e proprie.

Non mancano, infine, le incursioni di alcuni ospiti, che si aggiungono al tavolo dei mercanti. In tale ruolo c’è, in primis, Irene Bifolchi, giovane ed estroversa antiquaria di Montepulciano, e Marilena Tarable, gallerista di Torino e titolare di un’azienda che opera nel settore del design.