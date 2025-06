Kraven Il cacciatore (Kraven the Hunter), diretto da JC Chandor, è un avvincente film di genere action thriller del 2024, ispirato all’omonimo personaggio Marvel. Si tratta del sesto e ultimo film del Sony’s Spider-Man Universe e, inoltre, racconta l’origine brutale e tormentata di Sergei Kravinoff, un uomo che si trasforma in un predatore letale. Attualmente, puoi vedere il film su Prime Video.

Regia, produzione e protagonisti del film Kraven Il cacciatore

Regia : J.C. Chandor

: J.C. Chandor Sceneggiatura : Richard Wenk, Art Marcum, Matt Holloway

: Richard Wenk, Art Marcum, Matt Holloway Produzione : Columbia Pictures, Marvel Entertainment, TSG Entertainment, Avi Arad Productions

: Columbia Pictures, Marvel Entertainment, TSG Entertainment, Avi Arad Productions Distribuzione italiana: Eagle Pictures

I protagonisti della storia

Ecco il cast principale che dà vita ai personaggi di questa avventura:

Aaron Taylor-Johnson interpreta Sergei Kravinoff / Kraven , il protagonista.

interpreta , il protagonista. Ariana DeBose è Calypso Ezili , una misteriosa alleata.

è , una misteriosa alleata. Fred Hechinger veste i panni di Dmitri Smerdyakov / Camaleonte , il fratellastro di Kraven.

veste i panni di , il fratellastro di Kraven. Alessandro Nivola è Aleksei Sytsevich / Rhino , un mercenario mutato.

è , un mercenario mutato. Christopher Abbott è Lo Straniero , un assassino ipnotico.

è , un assassino ipnotico. Russell Crowe interpreta Nikolai Kravinoff , il padre di Sergei.

interpreta , il padre di Sergei. Completano il cast anche Levi Miller, Diaana Babnicova, Billy Barratt, Murat Seven, Yuri Kolokolnikov e altri attori che contribuiscono alla narrazione.

Dove è stato girato?

Le riprese si sono svolte in diverse località suggestive e selvagge, tra cui Regno Unito, Islanda, Canada e Turchia:

Il team ha utilizzato il Monastero di Sumela, Trabzon (Turchia) per le scene ambientate nel misterioso monastero abbandonato.

per le scene ambientate nel misterioso monastero abbandonato. L’ Islanda ha fornito i paesaggi naturali ideali per le sequenze africane e altre riprese all’aperto.

ha fornito i paesaggi naturali ideali per le sequenze africane e altre riprese all’aperto. Infine, Londra ha ospitato le scene urbane e quelle d’azione più concitate.

ha ospitato le scene urbane e quelle d’azione più concitate. La Scozia, invece, ha offerto la cornice perfetta per ricreare le foreste siberiane.

Trama del film Kraven Il cacciatore

Dopo la tragica morte della madre, Sergei Kravinoff cresce sotto l’influenza del padre Nikolai, un trafficante di droga che lo addestra sin da giovane alla dura arte della caccia. Durante una spedizione in Africa, un leone ferisce gravemente Sergei mentre cerca di proteggere il fratello Dmitri. Questo evento segna un punto di svolta fondamentale nella sua vita.

Fortunatamente, Calypso, una giovane donna dotata di poteri mistici, lo salva. Grazie a lei, Sergei riceve un siero che gli conferisce straordinarie abilità animalesche, trasformandolo in qualcosa di più potente e selvaggio.

Sedici anni dopo, Sergei è ormai diventato Kraven, un vigilante implacabile che elimina i criminali con brutalità e determinazione. Tuttavia, quando Rhino rapisce Dmitri, Kraven stringe un’alleanza con Calypso per cercare di salvarlo. Questa mossa lo porta a scoprire una verità inquietante e del tutto inaspettata.

Ma dietro il rapimento si cela un complesso complotto orchestrato dal padre stesso. Egli, infatti, ha manipolato entrambi i figli con l’unico scopo di eliminare i suoi rivali nel mondo criminale. Kraven si trova così di fronte a un amaro tradimento, che scuote le sue certezze.

Spoiler finale

Nel climax del film, Kraven affronta Rhino e Lo Straniero in un antico monastero turco. Tuttavia, Calypso lo salva da una situazione critica, intervenendo al momento opportuno. Dopo aver scoperto l’effettivo tradimento del padre, Kraven lo abbandona, completamente disarmato, in una remota foresta siberiana, lasciandolo in balia di un orso. Questo gesto simboleggia la sua rottura definitiva con il passato e la sua famiglia.

Infine, nel finale, Kraven indossa un gilet fatto con la pelle del leone che lo aveva ferito, un simbolo potente del suo percorso e della sua accettazione. Così, accetta pienamente la sua nuova natura di predatore, completando la sua trasformazione e il suo destino.

Cast del film Kraven Il cacciatore

Ecco l’elenco completo del cast che ha interpretato i personaggi in questo action thriller: