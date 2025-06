Il film Sweethearts, diretto da Jordan Weiss, è una vivace commedia sentimentale statunitense del 2024. Questa pellicola racconta il caos emotivo e relazionale di due migliori amici universitari, i quali si ritrovano alle prese con relazioni tossiche e sentimenti confusi. Attualmente, puoi vedere il film su Sky Cinema Uno.

Regia, produzione e protagonisti del film Sweethearts

La regia porta la firma di Jordan Weiss, il quale ha anche contribuito alla sceneggiatura insieme a Dan Brier. Dunque, si tratta di un lavoro a quattro mani per la scrittura.

La produzione del film ha visto la collaborazione di Picturestart e New Line Cinema. In seguito, la distribuzione è stata curata da Warner Bros. Pictures, garantendo così un’ampia diffusione.

I protagonisti della trama

I principali attori che animano questa commedia sentimentale sono:

Kiernan Shipka interpreta Jamie , una studentessa cinica ma brillante, attualmente legata a una relazione a distanza con Simon.

interpreta , una studentessa cinica ma brillante, attualmente legata a una relazione a distanza con Simon. Nico Hiraga veste i panni di Ben , il suo migliore amico, un ragazzo dolce e insicuro, ancora in qualche modo legato a Claire.

veste i panni di , il suo migliore amico, un ragazzo dolce e insicuro, ancora in qualche modo legato a Claire. Caleb Hearon è Palmer , l’amico queer del gruppo, tornato dalla Francia con l’intenzione di fare coming out.

è , l’amico queer del gruppo, tornato dalla Francia con l’intenzione di fare coming out. Ava DeMary è Claire , la fidanzata teatrale e piuttosto possessiva di Ben.

è , la fidanzata teatrale e piuttosto possessiva di Ben. Charlie Hall interpreta Simon , il fidanzato di Jamie, un atleta che si rivela egocentrico.

interpreta , il fidanzato di Jamie, un atleta che si rivela egocentrico. Tramell Tillman è Coach Reese , una figura di riferimento e guida all’interno del campus universitario.

è , una figura di riferimento e guida all’interno del campus universitario. Joel Kim Booster è Ethan , un amico dal sarcasmo pungente.

è , un amico dal sarcasmo pungente. Completano il cast anche Miles Gutierrez-Riley, Zach Zucker, Christine Taylor, Kevin Yamada, Sophie Zucker, Darius Jackson, Olivia Nikkanen, Apoorva Gundeti, Subho Basu e molti altri, che contribuiscono a creare un’ampia varietà di personaggi.

Dove è stato girato?

Le riprese del film si sono svolte interamente nel New Jersey, in particolare in diverse località:

La troupe ha utilizzato Jersey City per le scene urbane e quelle ambientate in contesti universitari, catturando l’atmosfera cittadina.

Ha girato a Cranford per le ambientazioni domestiche e per le riprese nei locali, conferendo un tocco di autenticità.

Infine, per le sequenze ambientate direttamente nel campus, hanno scelto il Ramapo College, Mahwah, garantendo un’ambientazione credibile e vivace.

Trama del film Sweethearts

Ben e Jamie, amici inseparabili fin dalle medie, iniziano insieme l’università. Tuttavia, si ritrovano ancora legati a due relazioni liceali ormai logore e, peraltro, piuttosto complesse.

Durante il weekend del **Ringraziamento**, decidono di tornare nella loro città natale per mettere in atto un piano ben preciso: **lasciare i rispettivi partner**. Sembra una strategia ben definita, insomma.

Ma quello che doveva essere un semplice “doppio scaricamento” si trasforma rapidamente in una **notte caotica** fatta di autobus persi, feste sbagliate, ex che ricompaiono all’improvviso e confessioni del tutto inaspettate. Ogni cosa, in effetti, sembra andare storta.

Nel bel mezzo di questo caos generale, emergono prepotentemente **dubbi sull’identità personale, sulla natura della loro amicizia e, naturalmente, sull’amore**. E così, la domanda diventa inevitabile: *Ben e Jamie sono davvero solo amici, o c’è qualcosa di più profondo tra loro?*

Spoiler finale

Il film **non offre un classico lieto fine romantico**, una scelta interessante che devia dalle convenzioni. Piuttosto, lascia in sospeso la possibilità di un’evoluzione futura tra i due protagonisti, suggerendo un percorso ancora aperto.

Infine, il film si configura più come un **addio all’innocenza sentimentale** che come una storia d’amore tradizionale. Perciò, aspettatevi una conclusione che fa riflettere sul significato delle relazioni.

