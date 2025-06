Il film Omicidio in alto mare (Murder Below Deck), diretto da Brian L. Tan, è, senza dubbio, un thriller televisivo statunitense del 2024. L’azione, peraltro, si svolge a bordo di uno yacht di lusso, trasformando, di conseguenza, un viaggio da sogno in un incubo fatto di sparizioni, bugie e, purtroppo, omicidi. Il film, la cui durata è di 87 minuti, è, infatti, disponibile su TV8.

Regia, produzione e protagonisti del film Omicidio in alto mare

La regia di Omicidio in alto mare porta, quindi, la firma di Brian L. Tan. La sceneggiatura è, infatti, opera di Megan Hocking, già nota per altri lavori nel circuito Lifetime.

MarVista Entertainment, una casa specializzata in thriller per la TV, produce il film specificamente per Lifetime Television. In Italia, poi, TV8 ha curato l’adattamento e la distribuzione. Lo stile visivo del film combina, inoltre, una lussuosa eleganza con una tensione piuttosto claustrofobica. Infatti, hanno girato le scene interamente in esterni marini o negli interni di uno yacht reale, il che accresce notevolmente il senso di realismo.

I protagonisti della trama

Ecco, dunque, i principali personaggi che animano la trama:

Harley Bronwyn interpreta Lauren , una cameriera appena assunta a bordo che si ritrova, suo malgrado, invischiata in una complessa rete di bugie.

interpreta , una cameriera appena assunta a bordo che si ritrova, suo malgrado, invischiata in una complessa rete di bugie. Alex Trumble è Mark , un imprenditore affascinante ma, al contempo, ambiguo, che si trova al centro degli eventi.

è , un imprenditore affascinante ma, al contempo, ambiguo, che si trova al centro degli eventi. Nadine Alexandra veste i panni di Amy , la capo crew, una figura chiaramente manipolatrice.

veste i panni di , la capo crew, una figura chiaramente manipolatrice. Quisha Saunders è Naomi , la migliore amica di Lauren, molto più lucida e, peraltro, perspicace di quanto possa sembrare inizialmente.

è , la migliore amica di Lauren, molto più lucida e, peraltro, perspicace di quanto possa sembrare inizialmente. Taylor Anne Davey interpreta Dana Adams , la fidanzata ufficiale di Mark, che scompare misteriosamente, generando grande sconcerto.

interpreta , la fidanzata ufficiale di Mark, che scompare misteriosamente, generando grande sconcerto. Robin Mazer è Sarah , un’ospite scomoda le cui presenze complicano ulteriormente la situazione.

è , un’ospite scomoda le cui presenze complicano ulteriormente la situazione. Joseph J.U. Taylor è il Capitano Liam , un inconsapevole regista della tragedia che, purtroppo, si svolge sotto il suo comando.

è il , un inconsapevole regista della tragedia che, purtroppo, si svolge sotto il suo comando. Oliver Pras interpreta Rudy , un tecnico silenzioso che, nonostante il suo riserbo, svolge un ruolo chiave negli sviluppi della vicenda.

interpreta , un tecnico silenzioso che, nonostante il suo riserbo, svolge un ruolo chiave negli sviluppi della vicenda. Caroline Zachrie è Vivian , una passeggera dall’identità incerta che solleva, per giunta, ulteriori dubbi.

è , una passeggera dall’identità incerta che solleva, per giunta, ulteriori dubbi. A.J. Kelly è l’Ufficiale di sicurezza, che interviene, infine, in modo determinante nel finale.

Dove è stato girato?

Le riprese si sono svolte, principalmente, tra la California e la Baja California (Messico). Hanno utilizzato, per di più, uno yacht vero, ancorato a Marina del Rey, alternando queste riprese a scene girate in studio a Los Angeles per gli interni.

Hanno realizzato, inoltre, le sequenze in alto mare nelle acque tra Ensenada e Rosarito, sfruttando, quindi, la luce naturale e i panorami suggestivi. L’uso di ambienti reali conferisce al film una tensione notevole e, altresì, realistica, resa ancora più forte dall’isolamento dei personaggi a bordo.

Trama del film Omicidio in alto mare

Lauren, una cameriera neoassunta su uno yacht di lusso, raggiunge la sua amica Naomi, innanzitutto, per sfuggire a un ex partner possessivo.

Durante una crociera esclusiva, incontra Mark, un imprenditore affascinante, e tra loro nasce, subito dopo, un’intesa. Tuttavia, la fidanzata ufficiale di Mark, la top model Dana Adams, compare e poi, inaspettatamente, scompare misteriosamente. A quel punto, dunque, iniziano a emergere bugie, doppi giochi e stranezze a bordo, rendendo la situazione tesa.

Una dopo l’altra, persone, informazioni e prove spariscono, aumentando la confusione. Lauren e Naomi cercano, con insistenza, risposte, ma la verità, purtroppo, si rivela molto più vicina di quanto immaginino e, altresì, assai più pericolosa.

Spoiler finale

La capo crew Amy e Mark sono, di fatto, amanti e complici: hanno ucciso Dana e, quindi, hanno gettato il corpo zavorrato in mare. Questa è la sconvolgente rivelazione.

Quando Lauren scopre la verità, Amy tenta, di conseguenza, di assassinarla. Fortunatamente, però, Naomi e il capitano la fermano appena in tempo, salvandole la vita.

Nel finale, arrestano Mark, mentre Naomi riceve, meritatamente, una promozione. Lo yacht, infine, prende un nuovo nome, Sarah’s Song, in un toccante ricordo di un’altra vittima.

Cast del film Omicidio in alto mare