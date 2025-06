Giovedì 26 giugno, su Disney+, è disponibile alla visione The Bear 4. La quarta stagione è rilasciata in Italia e nel resto dei paesi del mondo in cui il servizio è attivo.

The Bear 4, regista e dove è girata

La società che ha curato la realizzazione della quarta stagione di The Bear è la FXP. Appartenente ai generi commedia e drammatico, l’ideatore del capitolo è Christopher Storer. Quest’ultimo ha scritto anche la sceneggiatura, in compagnia di Joanna Calo.

The Bear, che prosegue con la quarta stagione, ha ottenuto, fino ad ora, un grandissimo successo a livello internazionale, sia di pubblico che di critica. Non a caso, ha ottenuto ventuno candidature agli Emmy Awards ed ha vinto anche un Golden Globe.

The Bear 4 è articolata in dieci puntate, ognuna delle quali ha una durata pari a circa 40 minuti. Disney+, in contemporanea con la piattaforma Hulu negli Stati Uniti, li rilascia tutti insieme, a partire dalla mattina del 26 giugno.

The Bear 4, la trama

Nel corso di The Bear 4, la trama prende il via dall’esatto punto nella quale si era interrotta nella terza stagione. Carmy e il suo staff, infatti, affrontano le conseguenze della disastrosa recensione ottenuta dal prestigioso Chicago Tribune.

Il protagonista, durante i nuovi appuntamenti, si convince di dover necessariamente migliorare il proprio lavoro. Decide, allora, di ricercare a tutti i costi la perfezione. Tutto ciò, però, è destinato a creare non poche tensioni all’interno della cucina.

Spoiler finale

Durante la quarta stagione della serie, per tutti i personaggi principali arriva un momento di svolta. In primis per Richie, che sembrava finalmente essere riuscito a trovare il suo posto all’interno del locale e che, ora, rischia di dover iniziare di nuovo tutto dall’inizio. C’è, poi, Sydney, che si trova a tutti gli effetti davanti ad un bivio: ha ricevuto una interessante offerta di lavoro da un locale di lusso, ma accettare significa abbandonare a sé stesso Carmy. A rendere la situazione ancora più complessa c’è l’arrivo di Donna, ovvero la mamma del protagonista, la cui presenza è destinata a sconvolgere i già fragili equilibri.

The Bear 4, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della quarta stagione di The Bear, serie tv visibile, nel nostro paese, su Disney+.