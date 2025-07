Damaged, diretto da Terry McDonough, è un film di genere thriller investigativo del 2024 che mescola serial killer, traumi personali e colpi di scena. Ambientato tra Chicago e Edimburgo, il film è disponibile su Prime Video e ha una durata di 97 minuti.

Regia, produzione e protagonisti del film Damaged

Terry McDonough dirige il film. Egli, infatti, è noto per serie come Breaking Bad. Invece, Koji Steven Sakai e altri hanno scritto la sceneggiatura. La produzione, inoltre, è curata da High Five Films e altre società. La troupe, infine, ha girato il film in Scozia.

I protagonisti principali della storia sono:

Samuel L. Jackson , nel ruolo di Dan Lawson, un detective di Chicago tormentato.

, nel ruolo di Dan Lawson, un detective di Chicago tormentato. Vincent Cassel , che interpreta Walker Bravo, un ex collega ambiguo.

, che interpreta Walker Bravo, un ex collega ambiguo. Gianni Capaldi , nel ruolo di Glen Boyd, un detective scozzese.

, nel ruolo di Glen Boyd, un detective scozzese. John Hannah , che interpreta Colin McGregor, un sospettato disturbato.

, che interpreta Colin McGregor, un sospettato disturbato. Altri attori completano il cast con ruoli di supporto.

Dove è stato girato?

La troupe ha girato il film principalmente in Scozia. Ha usato, infatti, location urbane e residenziali. Queste ricreano l’atmosfera cupa e piovosa di Edimburgo. Le scene ambientate a Chicago, invece, sono state ricostruite. La produzione, infatti, ha usato studi e VFX per questo scopo.

Trama del film Damaged

La trama segue il detective Dan Lawson. Egli viene chiamato in Scozia per collaborare con Glen Boyd. Indagano, infatti, su una serie di omicidi rituali. Questi crimini ricordano un caso irrisolto di Chicago. Le vittime, infatti, vengono smembrate in modo simbolico. Lawson e Boyd, entrambi segnati da lutti, si immergono nell’indagine. Il caso, però, si complica. La moglie di Boyd, infatti, viene uccisa nello stesso modo. La caccia al killer, quindi, diventa una questione personale.

Spoiler finale

Nel finale, si scopre una verità scioccante. Il vero killer, infatti, è Dan Lawson stesso. Egli aveva ucciso la sua ex amante a Chicago per gelosia. Poi, aveva inscenato gli omicidi come crimini rituali. In Scozia, inoltre, ha ucciso Marie Boyd per vendetta. Lawson, quindi, riesce a sfuggire all’arresto. Lascia, però, Boyd distrutto e il caso irrisolto. L’ultima scena, perciò, lo mostra mentre giustifica i suoi crimini. Un finale amaro che ribalta ogni certezza.

Cast completo del film Damaged

Il cast del film unisce attori internazionali di grande carisma. Essi, infatti, danno spessore a un thriller cupo e psicologico. Le interpretazioni di Jackson e Cassel, in particolare, sono il fulcro emotivo del film.