L’erede, diretto da Xavier Legrand, è un film thriller psicologico franco-canadese del 2024 che indaga il peso dell’identità, del trauma e dell’eredità morale. In onda su Rai 3, ha una durata di 113 minuti ed è tratto dal romanzo Le Successeur di Alexandre Postel.

Regia, produzione e protagonisti del film L’erede

Xavier Legrand dirige il film. Egli, infatti, è già acclamato per L’affido. La produzione, invece, unisce Francia, Canada e Belgio. Teodora Film, infine, distribuisce la pellicola in Italia.

I protagonisti principali della storia sono:

Marc-André Grondin , nel ruolo di Ellias Barnès, uno stilista di successo.

, nel ruolo di Ellias Barnès, uno stilista di successo. Yves Jacques , che interpreta Dominique Duchesne, una figura paterna.

, che interpreta Dominique Duchesne, una figura paterna. Laetitia Isambert-Denis , nel ruolo di Janie, una collega.

, nel ruolo di Janie, una collega. Anne-Élisabeth Bossé, che interpreta Minna Di Salvio, un’amica.

Dove è stato girato L’erede

La troupe ha girato il film tra Parigi e Montréal. Ha evitato, però, ogni estetizzazione turistica. Le location, infatti, sono volutamente fredde e periferiche. Esse, perciò, riflettono il disorientamento del protagonista. La foresta è fangosa e buia. La città, invece, è anonima e ostile.

Trama del film L’erede

La trama segue Ellias Barnès, un giovane stilista canadese. Egli viene nominato direttore artistico di una maison parigina. Il suo debutto è un successo. Una notizia improvvisa, però, lo interrompe. Si tratta, infatti, della morte del padre, da cui era separato. Ellias, quindi, torna a Montréal per il funerale. Lì, però, scopre che l’eredità non è solo materiale. È, infatti, psicologica e devastante. Una porta sprangata, inoltre, nasconde un segreto agghiacciante.

Spoiler finale

Nel finale, Ellias scopre che suo padre era coinvolto in crimini indicibili. Inoltre, parte di quella violenza si riflette anche in lui. Incapace di gestire il trauma, si lascia quindi travolgere. Cade, infatti, in un vortice di paranoia, vergogna e autodistruzione. Il film, perciò, si chiude con un senso di smarrimento. Non assolve né condanna il protagonista. Legrand, infatti, non cerca la catarsi. Offre, invece, una riflessione etica sulla complessità umana.

Cast completo del film L’erede

Il cast del film unisce attori franco-canadesi. Essi, infatti, incarnano con intensità le tensioni familiari e psicologiche. Le loro interpretazioni, quindi, sono calibrate, febbrili e profonde.