Da anni è uno dei format più attesi del sabato pomeriggio di Rai 3 e a partire dalla fine di settembre tornerà in onda con la ventunesima edizione. Stiamo parlando di TV Talk, talk show dedicato alla televisione italiana che sarà guidato da Mia Ceran, protagonista di questa intervista.

TV Talk intervista Mia Ceran, le novità in vista della nuova edizione

-Quali novità avrà il format nella prossima edizione?

“TV Talk non è un programma che fa del proprio conduttore o della propria conduttrice il protagonista. Ha una squadra rodata sia per quel che riguarda gli autori che il cast fisso, a cui ovviamente si aggiungeranno dei volti nuovi. Le vere e proprie novità, comunque, le porterà la televisione stessa“.

-L’ultima stagione televisiva è stata decisamente ricca di temi.

“Quello che si è concluso è stato un anno di grandissime parabole, di ascese e di cadute, oltre che di nuove star che sono nate. Penso ci sia ancora molta televisione da analizzare, ad esempio il modo con cui sono trattate le varie vicende di cronaca nera. Ci molti casi caldissimi, poi da qua a settembre sicuramente se ne accumuleranno tanti altri. Nel nostro prezioso cassetto conserviamo molti argomenti che tratteremo“.

TV Talk intervista Mia Ceran, la messa in onda in diretta

-Le piacerebbe andare in onda con TV Talk in diretta?

“A noi piacerebbe moltissimo, ma una soluzione del genere sarebbe decisamente molto complicata”.

-Come mai?

“Il sabato è un giorno più difficile per reperire degli ospiti. La nostra è una trasmissione con un budget ridotto, noi non paghiamo gli ospiti ma vengono su base volontaria. Chiedere loro anche di venire in diretta il sabato pomeriggio renderebbe senz’altro tutto più complesso. Al di là di questo, comunque, lo farei volentieri“.

-Nella passata edizione vi sono stati alcuni speciali in diretta.

“Abbiamo adottato questa soluzione diverse volte, come per la morte di Papa Francesco e durante il Conclave per l’elezione del nuovo Pontefice. Secondo me, andare in onda in diretta impreziosisce il format, è una cosa che ci piace fare e non escludiamo di rifarlo prossimamente“.

La conduttrice alla vigilia della seconda edizione al timone del format

Mia Ceran, a settembre su Rai 3, guiderà per il secondo anno consecutivo TV Talk. In ogni puntata, con ospiti, analisti ed esperti, sono analizzati i principali temi televisivi della settimana. Un meccanismo oramai rodato, che continua ad essere vincente, come dimostrano gli ascolti tv della passata edizione, quando si sono registrati picchi superiori al milione di telespettatori, con una share vicina al 10%.