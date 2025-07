Shark Week Attacco in alto mare, diretto da Roel Reiné, è un film thriller statunitense del 2019 ispirato a una storia vera accaduta nel 1982. Realizzato per la televisione in occasione della celebre “Shark Week” di Discovery Channel, il film è in onda su Warner Tv e ha una durata di 86 minuti.

Regia, produzione e protagonisti del film Shark Week Attacco in alto mare

Roel Reiné dirige il film. Egli, infatti, è un regista olandese noto per i suoi thriller. Invece, Stephen David e altri hanno scritto la sceneggiatura. La produzione, inoltre, è curata da Discovery Channel e altre società.

I protagonisti principali della storia sono:

Tyler Blackburn , nel ruolo di Brad Cavanagh, un giovane membro dell’equipaggio.

, nel ruolo di Brad Cavanagh, un giovane membro dell’equipaggio. Joshua Close , che interpreta Mark Adams, un marinaio esperto.

, che interpreta Mark Adams, un marinaio esperto. Virginia Del Sol , nel ruolo di Kate, l’unica donna a bordo.

, nel ruolo di Kate, l’unica donna a bordo. Josh Duhamel , che interpreta John Lippoth, il leader del gruppo.

, che interpreta John Lippoth, il leader del gruppo. Beau Garrett, nel ruolo di Deborah Scaling-Kiley, sopravvissuta e narratrice.

Dove è stato girato?

La troupe ha girato il film tra la Repubblica Dominicana e gli Stati Uniti. Ha usato, infatti, vasche oceaniche e set acquatici. Ha realizzato, inoltre, riprese subacquee per simulare le acque dell’Atlantico. Lo stesso regista Roel Reiné ha curato la fotografia.

Trama del film Shark Week Attacco in alto mare

La trama segue un gruppo di cinque persone. Essi, infatti, partono in yacht dalla Florida verso il Maryland. Una tempesta improvvisa, però, li sorprende. Questa capovolge l’imbarcazione. I naufraghi, quindi, si ritrovano alla deriva nell’Oceano Atlantico. Sono senza cibo né acqua. Inoltre, sono circondati da squali tigre. Mentre i giorni passano, il gruppo affronta attacchi brutali. Deve superare, inoltre, deliri da disidratazione e scelte estreme.

Spoiler finale

Nel finale, solo Deborah Scaling-Kiley e Brad Cavanagh riescono a sopravvivere. Una nave mercantile, infatti, li recupera dopo cinque giorni. Gli altri membri dell’equipaggio, invece, muoiono. Le cause sono ferite, attacchi di squali o shock psicologico. Il film, perciò, si chiude con Deborah che racconta la sua esperienza. Il messaggio, quindi, è chiaro. La natura è spietata. La resilienza umana, però, può superare anche l’orrore.

Cast completo del film Shark Week Attacco in alto mare

Il cast del film unisce attori televisivi e cinematografici. Essi, infatti, rendono credibile una storia di sopravvivenza estrema. Le loro interpretazioni, quindi, sono fisiche, intense e basate su testimonianze.