Famiglia ma non troppo, diretto da Felipe Joffily, è un film commedia brasiliano del 2025 che racconta con ironia e affetto lo scontro culturale tra due famiglie sudamericane. In onda su Netflix dal 18 luglio 2025, ha una durata di 100 minuti e il titolo originale è Família, Pero No Mucho.

Regia, produzione e protagonisti del film Famiglia ma non troppo

Felipe Joffily dirige il film. Invece, Leandro Soares e Lucas Blanco hanno scritto la sceneggiatura. La produzione, inoltre, è curata da Netflix Brasil. La troupe, infine, ha girato tra Rio de Janeiro e Bariloche.

I protagonisti principali della storia sono:

Leandro Hassum , nel ruolo di Otávio, un padre brasiliano orgoglioso e impulsivo.

, nel ruolo di Otávio, un padre brasiliano orgoglioso e impulsivo. Júlia Svacinna , che interpreta Mariana, la figlia innamorata.

, che interpreta Mariana, la figlia innamorata. Gabriel Goity , nel ruolo di Ramiro, il suocero argentino.

, nel ruolo di Ramiro, il suocero argentino. Simón Hempe , che interpreta Tomás, il fidanzato argentino di Mariana.

, che interpreta Tomás, il fidanzato argentino di Mariana. Altri attori completano il cast con ruoli familiari e comici.

Dove è stato girato?

La troupe ha girato il film tra Brasile e Argentina. Le location principali, quindi, sono:

Rio de Janeiro , per le scene iniziali della famiglia brasiliana.

, per le scene iniziali della famiglia brasiliana. Bariloche, in Patagonia, per la vacanza ad alta quota.

Le ambientazioni innevate, inoltre, accentuano il contrasto tra calore familiare e gelo culturale.

Trama del film Famiglia ma non troppo

La trama segue Otávio. Egli, infatti, scopre che la figlia Mariana vuole sposare Tomás. Quest’ultimo è un ragazzo argentino. La notizia, quindi, lo destabilizza. Otávio, infatti, non è pronto a mettere da parte i suoi pregiudizi. Le due famiglie, perciò, organizzano una vacanza a Bariloche. La convivenza, però, si trasforma presto in un campo minato. Otávio, tra gaffe e figuracce, rischia di compromettere il matrimonio. Solo affrontando i propri limiti, potrà riconquistare la fiducia di Mariana.

Spoiler finale

Nel finale, Otávio mette da parte l’orgoglio. Chiede, infatti, scusa a Mariana e ai futuri suoceri. Dopo una cena disastrosa, le due famiglie si avvicinano. Il matrimonio, quindi, viene confermato. Otávio, infine, accetta Tomás come parte della famiglia. Il film, perciò, si chiude con una grigliata condivisa. Essa, infatti, simboleggia la riconciliazione e l’accettazione reciproca.

Cast completo del film Famiglia ma non troppo

Il cast del film unisce attori brasiliani e argentini. Essi, infatti, incarnano con comicità e sensibilità le dinamiche familiari. Le loro interpretazioni, quindi, sono vivaci, ironiche e affettuose.