Bussano alla porta, diretto da M. Night Shyamalan, è un film thriller psicologico statunitense del 2023 tratto dal romanzo La casa alla fine del mondo di Paul G. Tremblay. In onda su Mediaset Italia 2, ha una durata di 100 minuti e mescola tensione claustrofobica, apocalisse e dilemmi morali.

Regia, produzione e protagonisti del film Bussano alla porta

M. Night Shyamalan dirige il film. Egli, inoltre, firma la sceneggiatura insieme a Steve Desmond e Michael Sherman. La produzione, invece, è curata da Blinding Edge Pictures e Wishbone Entertainment. Universal Pictures, infine, distribuisce il film in Italia.

I protagonisti principali della storia sono:

Dave Bautista , nel ruolo di Leonard, un uomo misterioso e gentile.

, nel ruolo di Leonard, un uomo misterioso e gentile. Jonathan Groff , che interpreta Eric, un padre adottivo.

, che interpreta Eric, un padre adottivo. Ben Aldridge , nel ruolo di Andrew, il compagno di Eric.

, nel ruolo di Andrew, il compagno di Eric. Kristen Cui , che interpreta Wen, la bambina adottata.

, che interpreta Wen, la bambina adottata. Rupert Grint, nel ruolo di Redmond, un ex detenuto.

Dove è stato girato?

La troupe ha girato le scene nel New Jersey. Ha usato, infatti, una baita isolata ricostruita per l’occasione. Gli interni, invece, sono stati girati in studio. Gli esterni boschivi, inoltre, accentuano il senso di isolamento. Jarin Blaschke ha curato la fotografia della pellicola.

Trama del film Bussano alla porta

Durante una vacanza, la piccola Wen viene avvicinata da Leonard. L’uomo è gentile, ma allo stesso tempo inquietante. Poco dopo, tre sconosciuti si presentano alla porta. Essi, infatti, prendono in ostaggio Eric, Andrew e Wen. I quattro affermano di avere una missione. La famiglia, infatti, deve sacrificare uno dei suoi membri. Questo, secondo loro, eviterà l’apocalisse. Ogni rifiuto, però, porta alla morte di uno degli assalitori. Inoltre, causa una catastrofe globale. Eric e Andrew, inizialmente scettici, cominciano a dubitare.

Spoiler finale

Nel finale, Eric si convince della minaccia. Crede, infatti, che l’apocalisse sia reale. Chiede, perciò, ad Andrew di sacrificarlo. Dopo la sua morte, le calamità si fermano. Andrew e Wen, devastati ma vivi, lasciano la baita. Scoprono così che il mondo è salvo. Il film, quindi, si chiude con un messaggio ambiguo. La fede e il sacrificio, infatti, possono salvare il mondo. Ma a quale prezzo?

Cast completo del film Bussano alla porta

Il cast del film unisce attori provenienti dal cinema e dal teatro. Essi, infatti, incarnano con intensità i ruoli di vittime e carnefici.