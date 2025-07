Stasera in TV sabato 19 luglio 2025, la prima serata si divide tra talent show, varietà, film cult e thriller. Su Rai 1 torna Dalla strada al palco, mentre Canale 5 propone una puntata in replica di Ciao Darwin. Da segnalare anche Il mondo perduto – Jurassic Park su Italia 1, Michael Clayton su Iris, Autobahn – Fuori controllo su 20 Mediaset, e il documentario I ragazzi delle scorte su Rai 3. Ecco la guida completa.

Stasera in TV sabato 19 luglio 2025, Rai

Rai 1 alle 21.30 offre Dalla strada al palco 4. Nek e Bianca Guaccero conducono il talent show. Il programma, infatti, dà spazio agli artisti di strada italiani. I concorrenti, quindi, si esibiscono per conquistare il titolo.

Rai 2 alle 21.20 presenta il thriller legale Notte di bugie. La giovane procuratrice Annie si sveglia accanto a un cadavere. Si tratta, infatti, di un avvocato rivale. Lei, quindi, dovrà dimostrare la propria innocenza.

Rai 3 alle 21.20 trasmette il documentario I ragazzi delle scorte. La trasmissione, infatti, è dedicata agli agenti Fabio Li Muli ed Eddie Cosina. Essi furono uccisi nell’attentato a Paolo Borsellino.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Rete 4 alle 21.25 offre la commedia Il pesce innamorato. Leonardo Pieraccioni interpreta un falegname toscano. Egli, infatti, scrive favole e viene scoperto da un’editrice.

Canale 5 alle 21.20 manda in onda Ciao Darwin – Terre rare. Paolo Bonolis e Luca Laurenti conducono il celebre varietà. Lo show, infatti, propone sfide esilaranti tra categorie umane.

Italia 1 alle 21.22 presenta il film cult Il mondo perduto – Jurassic Park. Steven Spielberg dirige la pellicola. Quattro anni dopo Isla Nublar, infatti, Ian Malcolm scopre una seconda isola.

La7 alle 21.15 trasmette il film Un colpo perfetto. Demi Moore e Michael Caine sono i protagonisti. Una donna, infatti, pianifica il furto di diamanti dalla sua azienda.

TV8 alle 21.30 offre la prima serata del RDS Summer Festival 2025. L’evento, infatti, ospita i protagonisti della musica italiana da Rimini.

Nove alle 21.30 manda in onda Faking It – Bugie criminali. Nel programma, alcuni esperti analizzano il linguaggio del corpo in celebri casi.

I film di questa sera in tv sabato 19 luglio 2025

Rai 4 alle 21.20 presenta il thriller The Hollow Point – Punto di non ritorno. Un nuovo sceriffo, infatti, collabora con un ex agente. Insieme, quindi, cercano di fermare il traffico di armi.

Rai Movie alle 21.10 trasmette la commedia Notte prima degli esami. Il film è ambientato a Roma nel 1989. Un gruppo di maturandi, infatti, affronta l’estate più importante della loro vita.

Iris alle 21.15 offre il legal thriller Michael Clayton. George Clooney interpreta un ex pubblico ministero. Egli, infatti, lavora come “risolutore” per uno studio legale.

La5 alle 21.10 manda in onda il film romantico La casa tra le montagne – La casa del padre. Una donna torna nella baita di famiglia. Lì, quindi, affronta segreti e ricordi.

20 Mediaset alle 20.58 presenta il film Autobahn – Fuori controllo. Un giovane americano in fuga si ritrova coinvolto in un traffico pericoloso.

Cielo alle 21.20 trasmette il film erotico Viol@. Stefania Rocca interpreta una donna. Ella, infatti, esplora la propria sessualità attraverso una chat online.

Italia 2 alle 21.15 offre l’horror La Terza Madre di Dario Argento. Una giovane donna, infatti, scopre di discendere da una stirpe di streghe.

I film su Sky sabato 19 luglio 2025

Sky Cinema Uno alle 21.15 offre C’era una volta il crimine. Un gruppo di ladri viaggia nel tempo fino al 1943. Lì, però, si ritrova coinvolto nella Resistenza.

Sky Cinema Action alle 21.00 presenta Mission: Impossible III. Tom Cruise interpreta l’agente Ethan Hunt. Egli, infatti, affronta un trafficante d’armi per salvare la donna che ama.

Sky Cinema Family alle 21.00 trasmette Lassie – Una nuova avventura. Il celebre collie, infatti, torna in azione per salvare un cucciolo rapito.

Sky Cinema Romance alle 21.00 offre Gia – Una donna oltre ogni limite. Il film racconta la storia della modella Gia Carangi.

Sky Cinema Suspense alle 21.00 manda in onda 88 minuti. Al Pacino interpreta uno psichiatra forense. Egli, infatti, ha solo 88 minuti per scoprire chi lo vuole uccidere.

Uscite streaming di oggi su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+, Paramount+, NOW e altre piattaforme

