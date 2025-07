The Enforcer è un film crime statunitense del 2022 diretto da Richard Hughes, disponibile in streaming su Prime Video dal 31 luglio 2025. Il film racconta la storia di Cuda, un ex sicario della mala di Miami interpretato da Antonio Banderas, che cerca redenzione salvando una ragazza coinvolta in una rete di sfruttamento sessuale. Tra violenza, paternità e giustizia personale, il film si muove tra i codici del thriller urbano con un’estetica post-John Wick.

Regia, produzione e protagonisti del film The Enforcer

Richard Hughes dirige il film. Invece, W. Peter Iliff ha scritto la sceneggiatura. La produzione, inoltre, è di Millennium Media e Born to Burn Films. La pellicola, infine, ha una durata di 90 minuti.

Il cast principale, quindi, include:

Antonio Banderas , nel ruolo di Cuda, un sicario tormentato in cerca di redenzione.

, nel ruolo di Cuda, un sicario tormentato in cerca di redenzione. Kate Bosworth , che interpreta Estelle, una glaciale regina del crimine.

, che interpreta Estelle, una glaciale regina del crimine. Zolee Griggs , nel ruolo di Billie, una ragazza vulnerabile in fuga.

, nel ruolo di Billie, una ragazza vulnerabile in fuga. Mojean Aria , che interpreta Stray, un giovane lottatore reclutato dalla mala.

, che interpreta Stray, un giovane lottatore reclutato dalla mala. 2 Chainz, nel ruolo di Freddie, un boss secondario.

Dove è stato girato?

La storia è ambientata a Miami. Tuttavia, la troupe ha girato il film interamente in Grecia. Ha usato, infatti, principalmente la città di Salonicco. La fotografia, perciò, ricrea un’atmosfera urbana. Usa, infatti, neon e degrado. Le inquadrature notturne, inoltre, evocano il glamour decadente.

Trama del film The Enforcer

La trama segue Cuda, appena uscito di prigione. Egli, infatti, tenta di riallacciare i rapporti con la figlia. Estelle, la sua ex padrona, però, lo risucchia nel mondo criminale. Quando incontra Billie, una quindicenne in difficoltà, decide di proteggerla. Vede in lei, infatti, un riflesso della figlia perduta. Quando la ragazza viene rapita, Cuda sceglie di tradire l’organizzazione. Il film, quindi, esplora il tema della giustizia personale.

Spoiler finale

Il film si chiude con un atto di sacrificio. Cuda, infatti, affronta Estelle e i suoi uomini. Viene, però, ferito mortalmente. Riesce, tuttavia, a salvare Billie e le altre ragazze. Prima di morire, lascia la sua amata auto alla figlia. Il finale, perciò, è tragico e simbolico. La redenzione, infatti, arriva solo attraverso la violenza. Il lascito di Cuda, infine, è una nuova vita per i giovani che ha salvato.

Cast completo del film The Enforcer

Il cast del film unisce attori di grande carisma. Essi, infatti, rendono credibile una storia di vendetta e redenzione.