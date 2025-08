Perry Mason Poker di streghe è un film giallo per la televisione del 1993, diretto da Christian I. Nyby II, trasmesso su Top Crime. Fa parte della celebre serie di TV movie dedicati al leggendario avvocato Perry Mason, e in questo episodio il protagonista è sostituito dall’avvocato Anthony Caruso, interpretato da Paul Sorvino, a causa della scomparsa di Raymond Burr.

Regia, produzione e protagonisti del film Perry Mason Poker di streghe

Christian I. Nyby II dirige il film. Invece, Joyce Burditt firma la sceneggiatura. La produzione, inoltre, è di Dean Hargrove Productions e altre società televisive. La pellicola, infine, dura 90 minuti.

La distribuzione originale è avvenuta su NBC. In Italia, invece, il film è stato trasmesso su Rete 4. Successivamente, è arrivato su Top Crime.

I protagonisti principali sono:

Paul Sorvino , nel ruolo di Anthony Caruso, avvocato e amico di Perry Mason.

, nel ruolo di Anthony Caruso, avvocato e amico di Perry Mason. Barbara Hale , che interpreta Della Street, la storica assistente di Mason.

, che interpreta Della Street, la storica assistente di Mason. William R. Moses , nel ruolo di Ken Malansky, un giovane avvocato investigatore.

, nel ruolo di Ken Malansky, un giovane avvocato investigatore. Eric Braeden , che interpreta David Morrison, un fotografo di moda.

, che interpreta David Morrison, un fotografo di moda. Kathy Ireland, nel ruolo di Dee Morrison, la quinta moglie di David.

Dove è stato girato?

La troupe ha girato le scene a Denver, Colorado. Ha usato, infatti, location interne. Queste, quindi, ricreano studi fotografici, abitazioni e aule di tribunale. Alcune scene esterne, inoltre, mostrano scorci urbani.

Trama del film Perry Mason Poker di streghe

David Morrison, un celebre fotografo, è in crisi finanziaria. Decide, perciò, di organizzare una mostra retrospettiva. In questo modo, coinvolge le sue quattro ex mogli e l’attuale consorte. L’avvocato Anthony Caruso, suo amico, le convince a partecipare. Durante la preparazione, però, emergono tensioni e segreti.

La sera del servizio fotografico, la polizia trova David morto. Arrestano, quindi, Dee, sua moglie. Caruso, con l’aiuto di Della Street e Ken Malansky, avvia un’indagine parallela. Ken cerca la misteriosa assistente Margo. Caruso, invece, interroga le ex mogli.

Il caso si complica presto. Tutte le donne avevano un movente, ma nessuna sembrava colpevole. La verità, infine, emerge in aula. Caruso smaschera l’assassina: Margo. Il suo vero nome è Debra Walters, figlia segreta di una delle ex mogli.

Spoiler finale

Durante il processo, Anthony Caruso presenta una prova chiave. Essa, infatti, collega Debra/Margo all’omicidio. La donna, quindi, confessa. Dee Morrison viene perciò scagionata. Le ex mogli, colpite, decidono di continuare il lavoro di David.

Il film, perciò, si chiude con Caruso, Della e Ken che riflettono. Pensano all’ambiguità delle relazioni e alla giustizia.

Cast completo del film Perry Mason Poker di streghe

Il cast del film unisce volti noti della televisione americana. Essi, infatti, mescolano eleganza, tensione e ironia.