A Hard Day è un acclamato film thriller poliziesco sudcoreano del 2014, che il regista Kim Seong-hun dirige con grande maestria. In onda su Rai 4, il film è stato presentato con successo al Festival di Cannes. Infatti, è diventato un cult internazionale per il suo ritmo serrato, l’umorismo nero e una sceneggiatura a orologeria.

Regia, produzione e protagonisti del film A Hard Day

La regia del film è firmata da Kim Seong-hun, un autore molto apprezzato per la sua capacità di fondere azione e tensione psicologica. La pellicola, inoltre, è una produzione della Corea del Sud, realizzata da CJ Entertainment e AD406, con una distribuzione internazionale. Il protagonista assoluto è Lee Sun-kyun nel ruolo del detective Go Geon-soo, affiancato da Cho Jin-woong nella parte di Park Chang-min.

Dove è stato girato?

La produzione ha girato le riprese interamente in Corea del Sud, scegliendo come location principale la metropoli di Seul. In particolare, sono state utilizzate le zone più periferiche della capitale, con ambientazioni urbane e industriali molto suggestive. Di conseguenza, queste location contribuiscono a creare un’atmosfera claustrofobica e tesa, che si rivela perfetta per il tono del film.

Trama del film A Hard Day

Il detective Go Geon-soo sta vivendo la peggiore giornata della sua vita, segnata da una serie di eventi catastrofici. Infatti, mentre corre al funerale di sua madre, scopre che gli affari interni lo stanno indagando per corruzione. Come se non bastasse, durante il tragitto investe accidentalmente un uomo, scatenando una spirale di panico e decisioni disperate. Preso dal terrore di perdere tutto, Geon-soo nasconde il cadavere nel bagagliaio e, con una mossa folle, lo occulta nella bara della madre.

Quando pensa di averla fatta franca e che il suo incubo sia finito, riceve una telefonata anonima da un uomo misterioso. Quest’ultimo, infatti, afferma di aver assistito all’incidente e inizia a ricattarlo in modo spietato. La tensione, quindi, cresce a dismisura, mentre Geon-soo cerca disperatamente di mantenere il controllo della situazione. Presto, però, scoprirà che il suo ricattatore, Park Chang-min, ha motivazioni molto più oscure e personali di quanto potesse immaginare.

Spoiler finale

Nel finale ricco di azione, Go Geon-soo riesce a ribaltare la situazione, scoprendo la vera identità del suo persecutore. Infatti, Chang-min non è un semplice testimone, ma un altro poliziotto corrotto, coinvolto in loschi traffici illeciti. L’uomo che Geon-soo ha investito, inoltre, era un criminale che Chang-min voleva eliminare per coprire le sue tracce. Dopo un violento e spettacolare confronto finale, Geon-soo riesce a sopravvivere e a uscire pulito dall’indagine interna. Tuttavia, il prezzo che ha dovuto pagare per la sua salvezza è altissimo. Il film, quindi, si chiude con un’amara riflessione sulla giustizia e sulla dilagante corruzione all’interno delle forze dell’ordine.

Cast completo del film A Hard Day

Il cast di A Hard Day è composto da attori sudcoreani di grande talento, che offrono interpretazioni intense e molto realistiche.