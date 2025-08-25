Gioco pericoloso è un intenso thriller psicologico italiano del 2025, che il regista Lucio Pellegrini dirige con grande maestria. In onda su Sky Cinema Uno, il film è ambientato in un mondo rarefatto, tra arte, desiderio e ossessione. Infatti, la pellicola racconta un triangolo relazionale carico di tensione e ambiguità, con un cast di protagonisti d’eccezione: Adriano Giannini, Elodie ed Eduardo Scarpetta.

Regia, produzione e protagonisti del film Gioco pericoloso

La regia del film è firmata da Lucio Pellegrini, mentre la sceneggiatura è stata scritta dallo stesso regista insieme a Elisa Fuksas. La pellicola, inoltre, è prodotta da due nomi di spicco del cinema italiano, Matteo Rovere e Sydney Sibilia, per Groenlandia, Vision Distribution e Sky Italia. I protagonisti principali sono Adriano Giannini nel ruolo dello scrittore Carlo, la cantante e attrice Elodie in quello di Giada, ed Eduardo Scarpetta che interpreta il carismatico Peter Drago.

Dove è stato girato?

La produzione ha girato le riprese interamente in Italia, scegliendo ambientazioni suggestive e sospese nel tempo. In particolare, la narrazione si svolge tra una splendida villa sul mare e i paesaggi nebbiosi e brumosi del Circeo. Di conseguenza, le location evocano un’atmosfera rarefatta e molto inquieta, che si rivela perfetta per il tono psicologico e sensuale del film.

Trama del film Gioco pericoloso

La storia segue la vita di Giada e Carlo, una coppia solida che sta insieme da molti anni. Lei è una ballerina e regista alle prese con la creazione del suo primo, importante spettacolo, mentre lui è uno scrittore in piena crisi creativa. L’arrivo improvviso di Peter Drago, un artista tanto ambiguo quanto carismatico, sconvolge però gli equilibri della coppia. Carlo, infatti, ne resta completamente affascinato, trovando in lui una nuova e inaspettata ispirazione per il suo romanzo.

Giada, al contrario, è profondamente turbata dalla sua presenza, perché Peter è il suo ex, un uomo legato a un passato oscuro e doloroso, fatto di droghe e rituali. Il film, quindi, esplora il confine sottile tra l’arte e la manipolazione, tra il desiderio e la verità. La narrazione si sviluppa, di conseguenza, in un crescendo di tensione, gelosia e continui sospetti, fino a un epilogo drammatico.

Spoiler finale

La tensione raggiunge il culmine durante una cena nella villa, quando Peter rivela a Carlo la sua passata e tossica relazione con Giada. Racconta, infatti, segreti inquietanti che gettano un’ombra oscura sulla donna che Carlo credeva di conoscere. La situazione, tuttavia, precipita quando emerge che Peter è coinvolto nella morte di una giovane ragazza di nome Maria, uccisa durante un rito a base di sostanze psicotrope. A questo punto, Carlo scopre il corpo della ragazza, nascosto proprio nella villa. Affronta quindi Peter, che però continua a minacciare la coppia con la sua follia manipolatoria. Il film, infine, si chiude con Giada e Carlo, finalmente di nuovo uniti nel dolore, ma consapevoli che la verità ha un prezzo altissimo.

Cast completo del film Gioco pericoloso

Il cast di Gioco pericoloso è composto da alcuni dei migliori interpreti del cinema italiano contemporaneo, protagonisti di un thriller psicologico raffinato.