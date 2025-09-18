Jane Got a Gun è il film western drammatico del 2015. Lo dirige Gavin O’Connor. Andrà in onda su Cielo. Ambientato nel Nuovo Messico, questa pellicola racconta la storia di una donna. Una donna determinata a difendere la sua famiglia da una banda di fuorilegge. Lo farà con l’aiuto del suo ex amante.

Regia, produzione e protagonisti del film Jane Got a Gun

La regia è firmata da Gavin O’Connor. Lui è l’autore di Warrior e The Accountant. La sceneggiatura è di Brian Duffield, Anthony Tambakis e Joel Edgerton. La produzione è curata da diverse case di produzione. Tra queste ci sono 1821 Pictures e Boies/Schiller Film Group. Hanno tutte sede negli Stati Uniti d’America. I protagonisti principali sono Natalie Portman e Joel Edgerton. Con loro ci sono anche Noah Emmerich ed Ewan McGregor. Il racconto mescola vendetta, coraggio e redenzione.

Dove è stato girato?

Questa produzione è stata girata negli Stati Uniti. Le riprese si sono svolte principalmente in New Mexico. Hanno cercato di ricreare l’atmosfera polverosa e tesa del Far West. Si sono utilizzati ambienti desertici e ranch isolati. La fotografia, molto curata, è di Mandy Walker.

Trama del film Jane Got a Gun

Analizzando la trama, la storia si concentra su Jane Hammond. Lei, infatti, vive con suo marito Bill e la figlia Katie. Si trovano in un ranch isolato nel Nuovo Messico. Un giorno, però, Bill torna a casa ferito gravemente. Ha avuto, infatti, uno scontro con la banda del violento John Bishop. Di conseguenza, Jane capisce che la minaccia è ormai imminente. Pertanto, per proteggere la sua famiglia, chiede aiuto. Lo chiede, in particolare, al suo ex fidanzato Dan Frost. Lui, tuttavia, inizialmente è molto riluttante. Sette anni prima, infatti, Dan era partito per la guerra civile. Aveva promesso, peraltro, di tornare presto da lei. Ma Jane, credendolo morto, si era ricostruita una vita. La banda di Bishop, inoltre, ha un passato oscuro. In passato, infatti, aveva costretto le donne a lavorare in un bordello. E ora, purtroppo, è sulle loro tracce. Di conseguenza, Jane e Dan preparano una trappola. Vogliono, infatti, affrontare l’assalto finale e difendersi.

Spoiler finale

Per quanto riguarda il finale, nel confronto decisivo, Jane e Dan riescono a farcela. Infatti, eliminano l’intera banda di John Bishop. Ma non senza, purtroppo, grandi sacrifici. Bill, infatti, muore per le ferite riportate. Mentre Jane, dal canto suo, affronta Bishop in uno scontro diretto. In definitiva, l’opera si chiude con Jane e sua figlia che lasciano il ranch. Sono, infatti, pronte a ricominciare una nuova vita. Una vita, peraltro, lontana dalla violenza e dal dolore.

Cast completo del film Jane Got a Gun

Il cast riunisce attori di primo piano. Interpretano ruoli intensi e molto drammatici.