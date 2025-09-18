Dopo gli show di Elisa ed Alessandra Amoroso, la musica continua ad essere grande protagonista su Canale 5. La rete ammiraglia del Biscione, giovedì 18 settembre, in prima serata, manda in onda Elodie The Stadium Show.

Elodie The Stadium Show, un live suddiviso in quattro atti

Elodie The Stadium Show è uno spettacolo realizzato da Vivo Concerto, con la direzione artistica che è firmata da Laccio. L’evento si è svolto lo scorso 8 giugno presso l’impianto San Siro, fra gli stadi più affascinanti ed importanti per quel che concerne il mondo della musica italiana.

Il live Elodie The Stadium Show è uno spettacolo musicale articolato in quattro parti. La prima, che apre lo spettacolo, è denominato Audace. La seconda e la terza, invece, si intitolano Galattica ed Erotica. La quarta ed ultima, infine, prende il nome Magnetica. Oltre che in televisione, è possibile seguire il programma in streaming ed on demand mediante l’applicazione Mediaset Infinity.

Uno show immersivo grazie ad una scenografia spettacolare

Elodie, attraverso il suo spettacolo, mira a celebrare la diversità e la libertà con un forte messaggio di inclusione. Per farlo, il concerto-evento è trasformato in uno show immersivo, reso tale grazie ad una scenografia spettacolare. Essa è dominata dalla partecipazione di tre ledwall. In quello centrale è posizionata una stanza, che mira ad amplificare l’energia della performance. La struttura è completata da vasche d’acqua e pedane mobili.

Ad accompagnare Elodie, per tutta la durata della manifestazione, vi è una band e, soprattutto, un nutrito corpo di ballo, che realizza varie coreografie suggestive. Durante il live, la protagonista delizia il pubblico con alcune delle sue hit più celebri, in un lungo viaggio nella sua ricca discografia. Fra i brani presenti in scaletta ci sono Black Nirvana, Tribale, Ok. Respira, A fari spenti, Andromeda, Due e Bagno a mezzanotte.

Elodie The Stadium Show, Gaia e Gianna Nannini ospiti

Nel corso dell’Elodie The Stadium Show partecipano due artiste italiane decisamente molto note.

La prima è Gaia, vincitrice di Amici 19. Insieme, sul palco dello stadio San Siro di Milano cantano (e ballano) il brano Chiamo io chiami tu, con il quale si è posizionato al ventiseiesimo posto durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo.

La seconda ospite della serata evento, invece, è Gianna Nannini. La cantautrice, fra le artiste più apprezzate ed ascoltate del nostro paese, duetta con Elodie sulle note di America, primo grande successo discografico di Nannini, risalente alla fine degli anni ’70.