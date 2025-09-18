The Silent Hour è il film thriller poliziesco del 2024. Lo dirige Brad Anderson. È disponibile in streaming su Prime Video. Ambientato in un condominio abbandonato, questa pellicola racconta la lotta per la sopravvivenza. Una lotta che vede protagonisti un detective non udente e una testimone sorda. Sono braccati da una squadra di poliziotti corrotti.

Regia, produzione e protagonisti del film The Silent Hour

La regia è firmata da Brad Anderson. Lui è già noto per The Machinist e Transsiberian. La produzione è curata da Open Road Films e Capstone Studios. E anche da Productivity Media. Hanno sede in Malta, negli Stati Uniti e in Canada. I protagonisti principali sono Joel Kinnaman e Sandra Mae Frank. Con loro ci sono anche Mark Strong e Mekhi Phifer. Il racconto mescola azione, tensione e inclusività.

Dove è stato girato?

Questa produzione è stata girata in diversi paesi. Le riprese si sono svolte tra Malta, il Canada e gli Stati Uniti. Hanno utilizzato ambientazioni cupe e claustrofobiche. Queste ricreano l’atmosfera di un edificio destinato alla demolizione.

Trama del film The Silent Hour

Analizzando la trama, la storia si concentra su Frank Shaw. Lui, infatti, è un detective della polizia di Boston. Purtroppo, però, ha perso l’udito in servizio. Ora, di conseguenza, lavora come interprete per il dipartimento. Viene, peraltro, incaricato di proteggere Ava Fremont. Lei è una testimone sorda di un omicidio brutale. Un omicidio, infatti, commesso da una gang. Di conseguenza, i due si rifugiano in un condominio abbandonato. Ma una squadra di poliziotti corrotti, tuttavia, cerca di eliminarli. Vogliono, infatti, insabbiare il crimine. Pertanto, Frank e Ava, entrambi con difficoltà uditive, devono imparare. Devono, infatti, fidarsi l’uno dell’altra per sopravvivere. Mentre i sicari, intanto, si avvicinano senza che possano sentirli arrivare.

Spoiler finale

Per quanto riguarda il climax, Frank e Ava riescono a tendere una trappola ai sicari. Infatti, sfruttano la loro conoscenza dell’ambiente. E anche la loro efficace comunicazione non verbale. Di conseguenza, Doug Slater, il capo dei poliziotti corrotti, viene ucciso. Questo accade, peraltro, durante uno scontro finale molto violento. In definitiva, l’opera si chiude con Frank che torna al dipartimento. È deciso, infatti, a combattere per la giustizia. E Ava, dal canto suo, testimonia contro i responsabili. Questo, quindi, segna l’inizio di una sua nuova vita.

Cast completo del film The Silent Hour

Il cast riunisce attori di grande intensità. Recitano in ruoli tesi e molto drammatici.