Squadra Omicidi Istanbul: Missione Atene è un avvincente film poliziesco appartenente al ciclo tedesco Mordkommission Istanbul, in onda su Rai Premium. In questo capitolo, il metodico ispettore capo Mehmet Özakin lascia temporaneamente la Turchia per volare in Grecia. La sua missione è indagare su un complesso caso di omicidio che coinvolge la comunità turca di Atene, un’indagine che lo trascinerà in un intreccio internazionale fatto di traffici illeciti, antiche rivalità e vendette personali.

Regia, produzione e protagonisti del film Squadra Omicidi Istanbul: Missione Atene

Thorsten Näter firma sia la regia che la sceneggiatura. La produzione è curata da Ziegler Film per ARD Degeto, con sede in Germania. I protagonisti principali sono i volti noti e amati della serie:

Erol Sander interpreta l’ispettore capo Mehmet Özakin.

interpreta l’ispettore capo Mehmet Özakin. Oscar Ortega Sánchez nel ruolo del suo fidato collaboratore Mustafa Tombul.

nel ruolo del suo fidato collaboratore Mustafa Tombul. Il cast si arricchisce della presenza di Idil Üner, Mehmet Kurtuluş e Melanie Winiger.

Dove è stato girato?

La produzione ha girato il film tra Istanbul e Atene, creando un affascinante contrasto visivo tra le due metropoli. Le riprese in Grecia si sono concentrate nei luoghi più iconici come la Plaka, Monastiraki e il porto del Pireo, mentre in Turchia sono stati utilizzati i quartieri storici di Istanbul. Le location, che includono vivaci mercati, porti internazionali, austere ambasciate e labirintici vicoli cittadini, accentuano il tono investigativo e multiculturale della narrazione.

Trama del film Squadra Omicidi Istanbul: Missione Atene

L’ispettore capo Mehmet Özakin (Erol Sander) riceve un incarico insolito: recarsi ad Atene per collaborare con la polizia greca su un caso delicato. Un cittadino turco, infatti, è stato trovato morto in una camera d’albergo, e le circostanze appaiono subito sospette. Inizialmente, Özakin si scontra con la diffidenza della sua controparte, la determinata detective greca Elena Papadakis (Melanie Winiger), che mal sopporta l’ingerenza straniera. Tuttavia, man mano che l’indagine prosegue, i due imparano a superare le tensioni culturali e a fidarsi l’uno dell’altra.

Ben presto, scoprono che la vittima non era un semplice turista, ma una figura chiave in una rete criminale specializzata nel traffico di opere d’arte e nella falsificazione di documenti diplomatici. Nel frattempo, il fedele collaboratore di Özakin, Mustafa Tombul (Oscar Ortega Sánchez), segue una pista parallela che lo conduce nei quartieri più oscuri del Pireo, dove entra in contatto con informatori e criminali locali. Di conseguenza, l’indagine si complica, intrecciandosi con antiche tensioni politiche tra Turchia e Grecia e con segreti familiari che rischiano di far deragliare tutto. Nonostante le difficoltà, Özakin non si arrende, determinato a scoprire la verità.

Spoiler finale

Nel climax del film, tutte le piste convergono su Nikolaos Vrettos, un insospettabile antiquario greco che usava il suo negozio come copertura per il traffico illecito. Quando le prove sembrano insufficienti per incastrarlo, la svolta arriva grazie a Mustafa, che riesce a ottenere una registrazione compromettente. Grazie a questa prova schiacciante, Özakin, in perfetta collaborazione con la detective Papadakis, riesce a smascherare Vrettos e a chiudere il caso. Il successo dell’operazione sancisce la nascita di un profondo rispetto tra le due forze di polizia. Il film si chiude con una scena suggestiva: Özakin, prima di ripartire per Istanbul, osserva il tramonto sull’Acropoli, riflettendo su come la giustizia, quando perseguita con tenacia, possa superare ogni confine e pregiudizio.

Cast completo del film Squadra Omicidi Istanbul: Missione Atene

Il cast riunisce attori tedeschi, turchi e greci, creando un mix perfetto per una storia investigativa ricca di contrasti culturali e personali.