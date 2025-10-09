Continua giovedì 9 ottobre la soap opera La Notte nel Cuore e nuovi colpi di scena attendono il pubblico. La puntata è trasmessa, su Canale 5, a partire dalle ore 21:3o circa, prendendo il via subito dopo la fine de La Ruota della Fortuna.

La Notte nel Cuore 9 ottobre, regista e dove è girata

Realizzata dalla Tims&B Productions, la serie è diretta da Emrah Aguş, Kerem Çakıroğlu, Uluç Bayrakta e racconta la storia dei componenti della famiglia Sansalan.

Le riprese si sono svolte in Turchia, concentrandosi soprattutto nella capitale Istanbul e a Borsa. La sceneggiatura è scritta da Yildiz Tunc.

Continuano ad essere stabili gli ascolti della soap. Lo scorso 5 ottobre, Canale 5, con il titolo, ha tenuto compagnia a più di 2 milioni e 300 mila spettatori, con una share del 15,9%.

La Notte nel Cuore 9 ottobre, la trama

Ne La Notte nel Cuore di giovedì 9 ottobre, Sumru si trova ad un bivio dopo che riceve un ultimatum da Esat. La protagonista deve scegliere se stare con i gemelli oppure con lui ed Harika.

Questo obbligo di scelta provoca, nella donna, un grande turbamento. Sumru, sconvolta, torna a casa, ma il giorno dopo è indecisa se recarsi o meno in ospedale.

Nel frattempo, durante l’appuntamento odierno della serie, Nuh si prepara a chiedere la mano di Sevilay. In un momento così delicato, Melek cerca di incoraggiarlo, dimostrando sostegno e dandogli consigli in merito alla fiducia ed alla gelosia.

Melek, poi, accompagna Sumru in ospedale. Nella struttura affronta duramente Esat ed Harika, poi si imbatte in Cihan ed hanno una riconciliazione.

Gli Sansalan riescono a convincere Bunyamin a procede con la donazione

A La Notte nel Cuore, Nuh e Sevilay organizzano una cena romantica, durante la quale lui fa la tanto agognata proposta di matrimonio. Il giorno seguente, tuttavia, ha un atteggiamento freddo e distaccato verso la futura moglie. Infine, i Sansalan riescono a convincere Bunyamin a procedere con la donazione, accettando le sue rigide condizioni.

La Notte nel Cuore 9 ottobre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso de La Notte nel Cuore, la cui nuova puntata è in onda, su Canale 5, nel prime time di giovedì 9 ottobre,