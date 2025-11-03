“Largo Winch: Il prezzo del denaro” (titolo originale Largo Winch: Le prix de l’argent) è il terzo film della saga cinematografica dedicata al miliardario avventuriero, un thriller franco-belga del 2024 che arriva in Italia su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW. La pellicola alza la posta in gioco, trascinando il protagonista in una spirale di intrighi finanziari globali e spietate vendette personali. Con un ritmo incalzante, il film esplora il confine tra potere, responsabilità e affetti familiari, dimostrando come ogni scelta abbia un costo.

Regia, produzione e protagonisti del film Largo Winch: Il prezzo del denaro

La regia è firmata da Olivier Masset-Depasse, che prende le redini della saga basata sugli celebri fumetti di Jean Van Hamme e Philippe Francq. La sceneggiatura, scritta dallo stesso Masset-Depasse insieme a Domenico La Porta e Giordano Gederlini, con la collaborazione di Laetitia Bouix e Pierre Godeau, costruisce un intreccio complesso e ricco di tensione.

La produzione internazionale, curata da Pan Européenne, Versus Production, TF1 Films Production e altre emittenti franco-belghe, garantisce un respiro globale alla narrazione. L’attore Tomer Sisley torna a interpretare l’iconico protagonista, affiancato questa volta dalla star di Hollywood James Franco, in un ruolo da antagonista ambiguo e letale. Il cast si arricchisce con le performance di Clotilde Hesme, Denis O’Hare e il giovane Narayan David Hecter.

Dove è stato girato?

Per riflettere la portata globale degli affari del Groupe W, la produzione ha scelto location in quattro paesi diversi: Francia, Belgio, Canada e Thailandia. Le riprese si sono quindi svolte tra i centri del potere finanziario come Parigi e Bruxelles e le metropoli emergenti di Bangkok e del Quebec. Le ambientazioni spaziano dai lussuosi grattacieli e dagli asettici uffici finanziari alle paradisiache spiagge tropicali, passando per i poveri villaggi rurali della Thailandia.

Questa varietà di scenari, esaltata da una fotografia internazionale e da scenografie di grande impatto visivo, sottolinea il contrasto tra la ricchezza di Largo e il mondo spietato in cui è costretto a muoversi.

Trama del film Largo Winch: Il prezzo del denaro

Largo Winch (Tomer Sisley) si trova a capo del Groupe W, l’immenso impero economico ereditato dal padre adottivo Nerio Winch. La sua vita viene sconvolta quando due eventi catastrofici si abbattono su di lui quasi simultaneamente. Mentre si trova in Thailandia, il figlio quindicenne Noom viene rapito da misteriosi aggressori. Pochi istanti dopo, Largo assiste in diretta streaming al terrificante suicidio di un suo socio d’affari, responsabile della filiale energetica Wing Power in Quebec, che prima di togliersi la vita lo accusa pubblicamente di omicidio. Improvvisamente, la sua reputazione crolla, il suo gruppo finanziario è sotto attacco speculativo e le accuse si moltiplicano, dipingendolo come un criminale.

Largo capisce subito che non si tratta di coincidenze: dietro questi eventi si cela una macchinazione spietata, orchestrata da un nemico invisibile per distruggere non solo il suo impero, ma anche la sua vita. Per salvare suo figlio e il proprio onore, dovrà affrontare avversari potenti, smascherare tradimenti interni e fare i conti con scomode verità familiari, agendo ancora una volta ai margini della legalità.

Spoiler finale

Al termine di una caccia all’uomo senza esclusione di colpi, Largo riesce a smascherare il diabolico complotto orchestrato dal personaggio di James Franco e a salvare Noom da una morte certa. Il prezzo da pagare, tuttavia, è altissimo: per neutralizzare la minaccia, è costretto a sacrificare una parte importante del suo patrimonio, e il Groupe W subisce perdite finanziarie irreparabili. Il film si chiude con Largo che, riunito a suo figlio, osserva il mare. Non è una vittoria totale, ma una presa di coscienza amara e profonda: il potere ha sempre un costo altissimo, ma la libertà e gli affetti non hanno prezzo.

Cast completo del film Largo Winch: Il prezzo del denaro

Il cast riunisce attori europei e americani, che offrono interpretazioni intense in ruoli drammatici e d’azione.