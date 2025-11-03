Gli Snicci film Netflix
Film in tv

Gli Snicci: trama, cast, finale, dove è girato il film in onda su Netflix

Aurora Broschi
3 Novembre 2025 4 Minuti di lettura
0 Commenti

“Gli Snicci” (titolo originale Dr. Seuss’s The Sneetches) è un nuovo e atteso film animato prodotto da Netflix, basato su uno dei racconti più amati e significativi di Dr. Seuss, pubblicato per la prima volta nel 1961. Disponibile in streaming su Netflix a partire dal 3 novembre 2025, questo mediometraggio della durata di 45 minuti ripropone la celebre storia con uno stile visivo moderno, vibrante e un approccio spiccatamente musicale, pensato per incantare una nuova generazione di spettatori e far riflettere gli adulti.

Gli Snicci, con e senza stella sul petto, in una scena corale del film d'animazione Netflix

Regia, produzione e protagonisti del film Gli Snicci

La regia di questo speciale è firmata da Bronagh O’Hanlon, che traduce in immagini l’inconfondibile fantasia del Dr. Seuss. La produzione esecutiva è affidata a Dustin Ferrer, mentre le musiche originali, elemento centrale della narrazione, sono composte da Rob Cantor. Il progetto è interamente curato da Netflix Animation, la divisione dedicata all’animazione del colosso dello streaming, con sede principale negli Stati Uniti d’America. I protagonisti sono le creature animate stesse, le cui voci sono interpretate da un cast di doppiatori internazionali di talento, con un adattamento specifico e curato per la versione italiana.

Dove è stato realizzato?

Trattandosi di un film d’animazione, “Gli Snicci” è stato interamente realizzato in computer grafica (CGI) presso i moderni studi di Netflix Animation. La produzione ha coinvolto team creativi internazionali distribuiti tra Los Angeles, Toronto e Dublino, unendo talenti da tutto il mondo. Lo stile visivo omaggia fedelmente l’estetica surreale, stravagante e coloratissima dell’universo di Dr. Seuss, portando sullo schermo ambientazioni immaginarie come spiagge assolate abitate da bizzarre creature, macchinari eccentrici e villaggi fantastici dalle architetture impossibili.

Un'ambientazione fantastica e colorata tratta dal mondo di Dr. Seuss nel film Gli Snicci

Trama del film Gli Snicci

Nel fantastico mondo creato dalla penna di Dr. Seuss, gli Snicci sono delle simpatiche creature simili a uccelli che vivono pacificamente su una spiaggia. La loro società, tuttavia, è profondamente divisa da un piccolo, insignificante dettaglio: alcuni di loro nascono con una stella verde sul petto, mentre altri ne sono privi. Questa caratteristica fisica genera una rigida gerarchia sociale: gli Snicci stellati si considerano superiori ed escludono i loro simili senza stella da feste e giochi.

Questa dinamica di discriminazione e rivalità alimenta l’infelicità e la divisione. La situazione precipita quando sulla spiaggia arriva Sylvester McMonkey McBean, un astuto e opportunista imprenditore che, fiutando l’affare, propone una soluzione: una macchina in grado di aggiungere stelle ai petti di chi non le ha. Successivamente, per alimentare ulteriormente il caos e i suoi profitti, ne introduce un’altra capace di rimuoverle. In un crescendo di follia, gli Snicci spendono tutti i loro soldi per entrare e uscire dalle macchine, fino a non sapere più chi fosse originariamente stellato e chi no. Alla fine, esausti e senza più un soldo, capiscono che le differenze esteriori non hanno alcuna importanza e che l’accettazione reciproca è l’unica via per vivere in armonia.

Spoiler finale

Dopo un frenetico e costoso viavai tra le macchine di McBean, la confusione regna sovrana: nessuno Sniccio ricorda più la sua condizione originaria. Guardandosi l’un l’altro, tutti ugualmente confusi, comprendono finalmente l’assurdità del loro comportamento e della loro ossessione per le stelle.

Soddisfatto per aver intascato fino all’ultimo centesimo, McBean se ne va ridacchiando, lasciandoli alla loro nuova e costosa consapevolezza. Liberi dal pregiudizio, gli Snicci decidono di accettarsi per ciò che sono, senza più badare a chi ha o non ha una stella. Il film si chiude con una gioiosa canzone corale che celebra la loro ritrovata unità e lancia un messaggio universale, oggi più attuale che mai: “Non importa come sei fatto fuori, conta chi sei dentro”.

Tutti gli Snicci, con e senza stelle, giocano e cantano insieme sulla spiaggia nel finale del film

Team creativo e voci

Il cast vocale riunisce doppiatori di talento sia nella versione originale che in quella italiana, chiamati a interpretare ruoli comici e narrativi per dare vita alla celebre storia in rima.

  • Rob Cantor: autore delle musiche e voce narrante per la versione originale
  • Bronagh O’Hanlon: regista
  • Dustin Ferrer: produttore
  • Sylvester McMonkey McBean: la voce del furbo imprenditore è affidata a un noto attore comico
  • Snicci con stella: interpretati da un coro di voci che riflettono la loro presunta superiorità
  • Snicci senza stella: un gruppo di voci che esprime inizialmente tristezza e poi gioia
  • Narratore italiano: per l’adattamento italiano è stata scelta una voce nota al grande pubblico, capace di trasmettere il calore e la morale della storia

Tags:

Condividi Articolo

Seguimi Scritto Da

Aurora Broschi

 20 anni, appassionata dei programmi di Maria De Filippi e molto attenta alle tendenze della cronaca rosa, nazionale ed internazionale, frequenta l'Università.

Other Articles

Maridacaterini.it è una testata giornalistica iscritta al registro della stampa del tribunale di Roma, al numero 187/2015 – P.Iva 05263700659. Marida Caterini è una giornalista, esperta di spettacoli, in particolare di programmi TV. Maridacaterini.it la TV e non solo…’
Facebook Youtube Instagram

maridacaterini.it © 2023. All Rights Reserved.