Il film Girl Vendetta senza nome (titolo originale: Girl) è disponibile per la visione sul canale Rai 4. Chad Faust ne cura la direzione, realizzando un teso thriller del 2020. La narrazione si concentra sulla storia di una giovane donna che torna nella sua cittadina natale, spinta dal desiderio di vendicarsi del padre violento che l’ha segnata. Tuttavia, scopre in modo inatteso che qualcuno ha già compiuto l’omicidio al suo posto. Di conseguenza, la sua missione di vendetta si trasforma in una complessa ricerca della verità che la conduce in un oscuro intreccio di segreti e pericoli mortali.

Regia, produzione e protagonisti del film Girl Vendetta senza nome

La direzione del film è affidata a Chad Faust, che ha saputo creare un’atmosfera di suspense e paranoia.

La produzione è una collaborazione tra Stati Uniti e Canada, con la distribuzione curata da Screen Media Films.

I protagonisti principali che animano il thriller sono: Bella Thorne, che interpreta il ruolo della “Girl” protagonista, Mickey Rourke (lo sceriffo) e Glen Gould (Arm), affiancati da Elizabeth Saunders (Mother).

Dove è stato girato?

Le riprese si sono svolte interamente in Canada, concentrandosi principalmente nella provincia dell’Ontario. Le ambientazioni scelte sono state fondamentali per ricreare l’atmosfera cupa e isolata tipica di una cittadina dimenticata, un luogo dove i segreti e la violenza sono radicati nel tessuto sociale.

Trama del film Girl Vendetta senza nome

La protagonista, semplicemente chiamata Girl (Bella Thorne), torna nella sua città natale con la ferma e spietata intenzione di uccidere il padre violento, la cui figura ha traumatizzato la sua infanzia. Arrivata sul posto, ecco che si imbatte in una scoperta inattesa e sconvolgente: l’uomo risulta già assassinato. Di conseguenza, la sua missione di vendetta si trasforma in una frenetica indagine per scoprire chi abbia compiuto il delitto e quali ragioni lo abbiano spinto. Intanto, la sua indagine la porta rapidamente a scoprire una verità molto più vasta, oscura e pericolosa di quanto potesse immaginare.

Nonostante ciò, questa verità si rivela profondamente legata a segreti familiari custoditi da tempo e alla radicata corruzione locale. Perciò, Girl deve navigare in un ambiente ostile e pieno di bugie. Poi, la sua ricerca della giustizia personale si scontra con il potere dello sceriffo e di altri personaggi ambigui. Quindi, il film è un viaggio nel lato oscuro di una piccola comunità. Eppure, la protagonista dimostra una grande resilienza. Alla fine, il confronto con la verità è inevitabile. Il film esplora il confine labile tra giustizia, vendetta e la ricerca della propria identità in un ambiente tossico.

Spoiler finale

Nel momento culminante della storia, Girl affronta finalmente la verità, complessa e dolorosa, sul passato della sua famiglia e sull’omicidio del padre. La sua iniziale spinta alla vendetta si trasforma in un difficile percorso di consapevolezza e accettazione. La conclusione del film suggerisce che, anche se la violenza e il dolore si sono intrecciati in modo indelebile con la sua ricerca di identità, la possibilità di liberarsi davvero dai fantasmi del passato resta un interrogativo aperto per la protagonista.

Cast completo del film Girl Vendetta senza nome

Il cast riunisce attori di grande intensità scenica, tra cui figure di spicco e nuovi talenti, che contribuiscono a creare un’atmosfera di tensione costante. Di seguito l’elenco completo con attori e personaggi: